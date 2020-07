The Cranberries anuncian reedición ampliada de 'No need to argue'

Madrid. The Cranberries publicarán el próximo 18 de septiembre la reedición ampliada de No Need to Argue, el segundo álbum de estudio de la banda irlandesa.

Lanzado originalmente en 1994, el álbum fue el más vendido de la banda con más de 17 millones de copias en todo el mundo y contiene el sencillo Zombie, la canción más exitosa de la banda y que acaba de alcanzar los mil millones de visitas en Youtube.

Las versiones ampliadas de 2CD y digital incluyen el álbum remasterizado y 3 caras B -Away, I Don't Need y So Cold In Ireland, obtenidas a partir de las cintas originales.

También hay 19 pistas inéditas, incluidas dos canciones nunca lanzadas oficialmente en cualquier formato: Yesterday's Gone, grabada en 1995 para MTV en formato "unplugged" en Nueva York y una demo de la canción 'Serious' que anteriormente solo existía en Youtube dentro de bootlegs en vivo de baja calidad.

La edición 2CD presenta fotografías nunca antes vistas de las sesiones de fotos del álbum. La edición 2LP ampliada presenta el álbum remasterizado más tres caras B, Yesterday's Gone y la versión de la banda de la canción de The Carpenters They long to Be Close to You.

Tanto los 2LP como los 2CD incluyen notas con cinco mil palabras sobre la historia del álbum escrito por el experto de la banda Eoin Devereux, quien también escribió las notas de la reedición de su álbum debut.

Thank you to everyone who joined us this evening on Facebook! If you missed it, you can now pre-order the 25th anniversary expanded edition of 'No Need To Argue' right here: https://t.co/aWYYwjoZja pic.twitter.com/e3KfwEQXj0 — The Cranberries (@The_Cranberries) July 8, 2020

2CD & DIGITAL TRACKLIST 2020 REMASTER + EXTRAS

Ode To My Family I Can't Be With You Twenty One Zombie 5.Empty Everything I Said The Icicle Melts Disappointment Ridiculous Thoughts Dreaming My Dreams Yeats' Grave Daffodil Lament No Need To Argue

B-SIDES + EXTRAS

Yesterday's Gone (MTV unplugged) Away I Don't Need So Cold In Ireland (They Long To Be) Close To You Zombie (A Camel's Hump Remix by The Orb)

DEMOS + LIVE TRACKS MAGIC SHOP DEMOS

1 Song To My Family

2 So Cold In Ireland

3 Empty

4 Ridiculous Thoughts

5 Everything I Said

6 Yeats' Grave

DEMOS

7 Serious

8 Away

9 I don't need

LIVE @ LIVERPOOL ROYAL COURT 14.10.1994

10 Dreaming My Dreams

11 Daffodil Lament

12 The Icicle Melts

13 No Need To Argue

14 Empty

LIVE @ NATIONAL STADIUM, MILTON KEYNES, 30.07.1995

15 I Can't Be With You

16 Ridiculous Thoughts

17 Zombie

2LP TRACKLIST A

Ode to My Family I Can't Be with You Twenty One Zombie

B

Empty Everything I Said The Icicle Melts Disappointment Ridiculous Thoughts

C

Dreaming My Dreams Yeats' Grave Daffodil Lament No Need to Argue

D