Concierto por Cuba busca sensibilizar al mundo contra el bloqueo de EU

Unir a Estados Unidos y a Cuba por medio de la música, denunciar el bloqueo económico impuesto a la isla y apoyar la candidatura del contingente médico Henry Reeve es lo que el Concierto por Cuba busca promover.

Organizado por el HotHouse de Chicago, en coordinación con el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura de Cuba, el concierto, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de julio, será transmitido en línea y participarán músicos de Cuba, Canadá, Estados Unidos, Europa y África.

Bill Martínez, productor estadunidense y organizador del encuentro, explicó a Prensa Latina que cuando los promotores discutieron sobre las características del encuentro, muchos estuvieron de acuerdo sobre la importancia del intercambio cultural con Cuba y el compromiso de levantar el bloqueo a la isla, “para reforzar nuestra creencia de crear puentes entre nuestros países y honrar el valiente trabajo de los médicos cubanos.

“Como la cultura es comunicación, estos intercambios pueden expresar al mundo que hay un futuro mejor a través de nuestros mensajes de paz, amor y nuestra humanidad compartida”, añadió Martínez, convencido de que si hay “algo que aprender de la pandemia, es la necesidad de forjar nuevas formas de solidaridad en nuestra comunidad mundial”.

El concierto fue concebido por Marguerite Horberg, directora ejecutiva de HotHouse en Chicago, quien contactó al representante de productores y artistas, Raúl Cuza, un cubano que vive en La Habana y en Canadá. “Ella distribuyó un mensaje a través de la red de presentadores y activistas de intercambio con Cuba en el que proponía esta idea. Respondí a este llamado para apoyar y así invitar a muchos de los artistas con los que he estado conectado a lo largo de los años”, indicó Bill.

Only 6 days away ! Register today https://t.co/kqdNxQoEbQ . Details https://t.co/V8zwIyx3XX watch on https://t.co/EPIQHQ6nkO ! pic.twitter.com/K2ckkAOkvz

En 1981 Martínez fue cofundador del Encuentro del Canto Popular en San Francisco, festival en el que se presentaba una amplia gama de música de América Latina y el Caribe. Ahí, recordó el productor, invitaron al “grupo cubano Mezcla, pero la mayoría de los visados fueron denegados por el Departamento de Estado, así que demandamos al gobierno federal”.

Aunque se perdió el caso, el “Departamento de Estado cambió su política y comenzó a aprobar las visas tal como lo esperábamos en nuestra demanda”, explicó Bill.

“Desde mediados de los años 90, los artistas cubanos pudieron entrar en Estados Unidos para hacer giras. Hubo muchos presentadores antes y desde entonces han sido pioneros y continúan presentando artistas cubanos. Nuestros esfuerzos son sólo una parte de esa red de presentadores y activistas culturales en todo el país”, señaló Martínez, quien además de dedicarse a la producción también se encarga de obtener visas culturales en Estados Unidos para artistas cubanos y de otros países.

Bill también reprochó que en los medios de comunicación de Estados Unidos no se mencione el trabajo de los brigadistas cubanos, cuya naturaleza humanitaria ha contribuido al combate de la pandemia de Covid-19.

July 18-19: “A Concert for Cuba”.



8:00 pm (Havana, New York)

7:00 pm (Chicago)

5:00 pm (Los Angeles)



Access 4 free through platforms and social media sites of HotHouseGlobal#Cuba Ministry of Culture

Cuban Institute of Music

chain of linked pages Streaming Cuba. pic.twitter.com/IZhvqDyhUE