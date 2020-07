The Rolling Stones reeditará 'Goats head soup'

Goats Head Soup, uno de los más emblemáticos discos de los Rolling Stones, recuperará todo su esplendor con la nueva edición del próximo 4 de septiembre.

Este clásico de 1973 estará disponible en múltiples formatos, incluyendo una caja con 4 CDs y una caja de 4 vinilos con un tesoro oculto en forma de material inédito de estudio y de directo.

La caja, el CD deluxe y los vinilos de Goats Head Soup incluyen 10 temas extra con versiones alternativas, descartes y tres temas inéditos. El primero de estos que se desvela ahora es "Criss Cross", disponible desde este jueves.

Los devotos de los Stones en todo el mundo estarán encantados con la inclusión, en la caja y en los formatos Deluxe, de la desconocida "Scarlet", con la guitarra de Jimmy Page y un tercer tema recientemente desvelado, "All The Rage".

