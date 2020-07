Carlos Macías se ha mantenido activo y creativo durante la pandemia

Ciudad de México. El cantautor Carlos Macías no sucumbe cuando se trata de resolver asuntos; ya sea de índole artística, política, de derechos de autor o, incluso, de contrarrestar los ataques que ha recibido -junto con su familia- por redes sociales o hasta de adaptarse a los conciertos vía streaming.

“He tomado conciencia de que no sólo soy un artista, sino que tengo un cargo político (en Chiapa de Corzo), el cual posiblemente deje, porque la libertad de pensamiento, alma y espíritu no tiene ningún precio”.

Sobre las transmisiones en vivo sostuvo: “La diferencia con los shows en vivo es tremenda. La sensación no es la misma; pero tendremos que adaptarnos a esta nueva modalidad, sobre todo, en mi caso que son conciertos bohemios donde las personas se toman su copita y cantan conmigo”.

Además, prosiguió, “soy un autor que no solo canta lo que he compuesto, si no me gusta rendirle tributo Álvaro Carrillo, Juan Gabriel, Armando Manzanero o Roberto Cantoral; de manera personal, un millón de veces, prefiero tener al público frente a mi. Sin embargo, en esta bohemia vamos a traspasar el tema de no tenerlos en vivo, de que la gente disfrute en casa como si estuvieran en la sala de conciertos”.

Autodefinido como “autor de catálogo”, el compositor chiapaneco no ha tenido receso y se ha mantenido activo y creativo durante la cuarentena por la pandemia del Covid-19.

En este lapso, escribió un tema para la abuela -recién fallecida- de Cristián Castro, Doña Socorro; mismo que grabará a dueto con el cantante en los próximos días; antes había lanzado un tema a propósito de mantener el aislamiento: Quédate en casa. Y tampoco ha dejado de lado, la promoción de su reciente producción Lástima que sean ajenas -donde rinde tributo a diversos compositores-, mientras prepara su próximo álbum con canciones inéditas.

“Hace unos días alguien me preguntó sobre quién me gustaría que me grabara… pero se ha muerto esa ilusión”, confesó Macías en conferencia virtual, previo a la transmisión del concierto on line que ofrecerá, este 4 de julio a partir de las 21 horas, a través de Eticket, desde La Cueva, de Rodrigo de la Cadena.