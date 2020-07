Ringo Starr festeja sus 80 años con concierto online con Paul McCartney

El que fuera batería de los Beatles, Ringo Starr, anuncia un concierto benéfico en streaming para celebrar su 80 cumpleaños la próxima semana, en el que contará con su viejo compañero Paul McCartney y más amigos.

El repertorio del concierto consistirá en una serie de actuaciones exclusivas desde las casas de los participantes, entre los que también estarán Sheryl Crow, Joe Walsh, Ben Harper, Gary Clark Jr y muchos otros.

Las donaciones durante el evento se repartirán entre causas diversas defendidas por el músico como Black Lives Matter Global Network, MusiCares, The David Lynch Foundation y WaterAid.

Paul will ⭐️ in the charity broadcast 'Ringo's Big Birthday Show' in celebration of @ringostarrmusic 's 80th birthday. Tune in to Ringo's YouTube channel at 5pm PST on July 7th. pic.twitter.com/qapuC1R0Y7