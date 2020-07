En ‘La enamorada’ una mujer frágil e intensa abandona la sumisión

Ciudad de México. En México, el racismo está mucho más encubierto , expresó la cantautora Julieta Venegas, quien propuso hacer una reflexión, especialmente en este país, sobre la invisibilidad en que se encuentran diversos sectores de la sociedad.

Es terrible lo que sucede en Estados Unidos, pero tenemos que hacer una reflexión de lo que pasa directamente en México; hay una parte de la población invisibilizada completamente por los medios de comunicación, las revistas, por todos lados. No se han vuelto muy sensibles a una problemática, de todos los días, que es la violencia .

Incluso, se llega a pensar que la gente violentada es la causante o culpable de algo, pero en realidad se trata de personas en situaciones terribles, que están muy al límite, como sucede con los indígenas y la población africana. Nos toca hacer una reflexión del racismo que vivimos y mirarnos a nosotros .

Julieta Venegas comentó lo anterior durante una conferencia vía streaming, en la que anunció la transmisión, el 3 de julio, de la obra La enamorada, de Santiago Loza, dirigida por Guillermo Cacace, que protagoniza y de la cual escribió la música. El teatro es toda una experiencia; lo que sucede cuando estás en vivo, lo que puede o no pasar , señaló.

Montaje unipersonal

En este montaje unipersonal, grabado con excelente calidad cuando se presentó en Argentina, devela a una mujer frágil e intensa, que toma la palabra y propone un viaje de confidencias y relatos entrañables, cobijado entre lo musical, lo poético y lo plástico .

Entre diversos temas, Venegas se refirió a la presentación de esta obra vía streaming, así como a su proceso creativo durante el aislamiento social por la pandemia; además de su afición por la lectura y la pasión por la música.

Me dan muchos nervios presentar así la obra, porque lo emocionante para todo el equipo era llevarla en vivo a México, pero también es momento de que la gente conozca el proyecto y no se apaguen las ganas de verla sobre un escenario , pues no existe la certeza de que esto pueda suceder en enero de 2021.

Lo difícil me inspira, expresa

En torno a la pandemia, Venegas se mostró optimista y alentó a acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre; de hecho, en lo difícil está un poco lo que me inspira .

Agregó: No hay que pensar en qué vamos a hacer a partir de que termine todo esto, sino qué vamos a hacer durante el tiempo en el que pensábamos que íbamos a realizar cosas. Esta una gran oportunidad para acomodarnos entre la incertidumbre; soy muy positiva y creo que todo sucede por algo .

La presentación de La enamorada se quedó pendiente desde mayo pasado, cuando La Teatrería sería la encargada de traerla al nuevo teatro Silvia Pinal sólo un fin de semana; sin embargo, debido a la contingencia, las funciones fueron pospuestas para el próximo año.

En palabras de Cacace: la obra trata sobre el momento vital en el que una mujer toma la palabra. El peso de la propia historia a la hora de afirmarse y poder decir algo. Nunca sabremos si le fue posible decir todo, pero lo pudo decir y este punto de inflexión en su vida marca claramente el abandono de una sumisión a la costumbre, a la inercia .

En realidad, es un viaje en el que acompañaremos una intimidad, seremos testigos de confesiones de apariencia pueril y de contundencia existencial para un ser sin certezas, pero con la necesidad de encontrarse con el mundo desde un lugar a otro .

La transmisión de La enamorada, con producción virtual de La Teatrería, será el viernes, a través de la plataforma de E-Ticket Live, a las 20 horas, con un costo de 167 pesos.

Link de compra: https://www.eticket.mx/paso1a