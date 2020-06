Si Trump sigue usando música de los Rolling Stones tendrá consecuencias legales

Los Rolling Stones amenazaron al presidente de Estados Unidos Donald Trump con llevarlo a la justicia si sigue utilizando su canción You Can’t Always Get What You Want en sus campañas políticas.

Los roqueros están en contacto con el organismo estadunidense de protección de los derechos de autor musicales, BMI, que anunció que cualquier uso de una obra del mítico grupo británico durante la campaña electoral de Trump a la relección en noviembre, violaría el acuerdo de licencia con la organización .

Agregó: la BMI informó al equipo de campaña de Trump en nombre de los Stones que la utilización no autorizada de sus canciones constituiría una violación de su acuerdo de licencia , señala un comunicado publicado por el portal de información Deadline, con sede en Hollywood. El artículo fue retuiteado por la cuenta de Twitter del legendario grupo.

En caso de que Donald Trump lo ignore y persista, será perseguido por la justicia, debido a que rompió el embargo y haber tocado música no autorizada , sostiene el comunicado.

Mitin de Tulsa

Trump utilizó el tema mencionado la semana pasada en Tulsa, Oklahoma, y también lo hizo para su campaña de 2016. Ese año, la banda tuiteó que no apoyaba a Trump.

Los abogados de los Rolling Stones señalaron que trabajaban con la organización de derechos de ejecución para evitar el uso no autorizado de sus canciones.

Indicaron que son necesarios otros pasos para impedir que Trump utilice el material de la banda británica en futuras campañas presidenciales, después de que las anteriores directivas de cesar y desistimiento habían sido ignoradas.

En un tuit de 2016, la banda afirmó que no apoyaba a Donald Trump, quien ya ha tenido problemas por utilizar canciones en sus mítines y de manera no autorizada por los autores.