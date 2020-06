Capitán América se convierte en Hombre Araña

Madrid. Si hay algo que les gusta a los fans es reimaginar cómo sería un actor en el papel de un personaje icónico. Recientemente, Chris Evans, reveló que, de niño, soñaba con ser Spider-Man. Aunque el actor añadió que estaba encantado con haber sido el Capitán América, han tardado poco los seguidores en imaginarse cómo sería Steve Rogers si fuese Peter Parker.

Y ya está aquí el primer fanart de Evans enfundado en el traje de Spider-Man. Eso sí, el aspecto está más cercano a la versión de Steve Rogers anterior a la de convertirse en el Capitán América, puesto que tiene un menor volumen de masa muscular, además de lucir más joven, puesto que el intérprete tiene 39 años.

La ilustración ha tenido en cuenta que Evans, en una entrevista a SCMP, reveló que, aunque su "héroe de la infancia" era el Hombre Araña, eso no quita que no le hubiera hecho gracia tener que estar usando una máscara.

Ver esta publicación en Instagram "Just a kid from Queens" 😄 🕷️ Una publicación compartida de Bosslogic (@bosslogic) el 21 Jun, 2020 a las 10:33 PDT

"Hubiera odiado llevarla, soy muy claustrofóbico y dudo si hubiera podido usara todo el tiempo el traje completo, con máscara incluida, en el set. ¡Prefiero mi atuendo del Capitán América!", declaró.

De momento, Evans no tiene planeado volver a ser el Capi para la gran pantalla. No obstante, Marvel tiene varios planes para sus superhéroes. De momento, toca esperar la llegada de la Fase 4 del MCU. Se espera que comience con Falcon and the Winter Soldier, cuyo estreno está programado en Disney+ para agosto, si el coronavirus lo permite.