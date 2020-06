Black Lives Matter impulsó la música country sin estereotipos blancos

Nashville, Tennessee., Cuando la cantante country Rissi Palmer trabajaba en su álbum debut quería una canción como Redneck Woman de Gretchen Wilson, es decir, tema que la presentase y contara su historia a los fans.

En su sencillo debut de 2007, Country Girl, celebró sus raíces country al tiempo que explicaba que no tuvo que verse o hablar de cierta manera para ser una chica de ese estilo. “Dije que no soy blanca en el primer verso y el sello dijo ‘no, no, no’”, explicó Palmer, quien rescribió la letra para hacerla sentir más universal.

“Era mi objetivo, cuando escribí esa canción, hablar sobre todas las mujeres, toda la gente que no necesariamente entra en ese paquete, pero que piensa igual.”

La industria country ha dudado mucho sobre abordar su larga y complicada historia de raza, pero la muerte del ciudadano afroestadunidense George Floyd a manos de la policía y las protestas que desató en su país, así como en varias partes del mundo se volvieron tan fuertes como para que el género las ignorara.

Los artistas sellos y organizaciones country publicaron sobre el movimiento Black Lives Matter en redes sociales; participaron en el Blackout Tuesday (el martes de protesta racial impulsado por la industria musical), o denunciaron directamente el racismo.

El jueves pasado el grupo femenino country The Dixie Chicks, galardonado con el Grammy, anunció que retiraría la palabra dixie (asociada con los estados confederados) de su nombre. Dijeron en un comunicado que querían estar a la altura de este momento .

No obstante, los artistas negros dicen que la industria todavía necesita atender las barreras raciales sistemáticas que han pesado sobre la música country por décadas. Los estereotipos que hacen pensar que esa música es sólo para público blanco, escrita por compositores blancos y cantada principalmente por hombres blancos son reforzados diariamente en la radio country, las playlists, los artistas de los sellos discográficos y los carteles de giras.

En años recientes, sin embargo, la conversación sobre este género ha cambiado para reconocer que siempre ha habido artistas no blancos, incluso aunque no sean reconocidos.

La artista y académica Rhiannon Giddens recibió una beca de la Fundación MacArthur por un trabajo que aborda las contribuciones de los negros al country y la música folk, así como a artistas como Darius Rucker, Kane Brown y Jimmie Allen han tenido éxitos en el primer puesto de las listas country en años recientes, mientras Mickey Guyton acaba de lanzar una canción con el resuelto título de Black Like Me (Negro como yo). Sin embargo, la cultura de exclusividad inculcada sigue siendo difícil de cambiar.

“Pueden ver las reseñas de mi primer álbum. Decían ‘no sabía que a la gente de color le gustaba la música country’”, expresa Palmer, quien ha tenido tres sencillos en la lista Hot Country Songs. “Solía recibir mensajes todo el tiempo en mi MySpace, diciendo, ‘estoy harto de ti, ¿por qué tratas de ser blanca?’ o ‘¿por qué estás tratando de apoderarte de la música country?’”.

El cambio no ha sido fácil. Después de que el grupo Lady Antebellum, galardonado con un Grammy, anunció que cambiaba su nombre a Lady A, tuvieron que disculparse con una cantante negra que había usado ese nombre por años.