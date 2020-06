Disquera Pitayo impulsa fondo de ayuda emergente a músicos

Ciudad de México. El sello discográfico independiente Pitayo Music, fundado por Juan Pablo Aispuro en 2017, ha tomado la decisión de emprender acciones para contrarrestar la crisis provocada por Covid-19. Entre las actividades se encuentra la realización de conciertos virtuales con un doble propósito: emplear a músicos e impulsar un fondo de ayuda económica para colegas desempleados y continuar con los lanzamientos discográficos producidos en los estudios de Pitayo Music.

El próximo jueves 25 de junio a las 20:00 horas, Pitayo Music presenta su quinto concierto en línea. Sobre este tema, Juan Pablo Aispuro, señala “Nosotros no hacíamos conciertos en línea; somos, más que nada, un sello discográfico; pero, ahora con la pandemia y para seguir ofreciendo trabajo a nuestros artistas creamos esta serie de conciertos en línea, que se han hecho en nuestro estudio bajo las medidas sanitarias de sana distancia.

Ahora, haremos nuestro quinto concierto y es con el contrabajista, Luri Molina -quien actualmente toca con Natalia Lafourcade, pero ha tocado con todo mundo- Luri estará con el concertista, compositor y saxofonista Diego Maroto. En lo musical, estamos ofreciendo algo de calidad para disfrutar desde casa y nos hemos dado cuenta que estos conciertos en línea, no sólo benefician a los que ahora no pueden salir por la pandemia, sino también a gente que nunca puede salir: a quienes no pueden manejar o desplazarse y a personas mayores para quien es muy cómodo vernos desde casa. Creo que es una gran herramienta hacer conciertos en línea. Y se está haciendo, gracias a esta crisis.”

En cada concierto, el Fondo de Emergencias creado por Pitayo Music percibe el 50% de las utilidades. Estas son destinadas a ser repartidas entre músicos desempleados de la disquera “El fondo de emergencia lo creamos porque hay músicos de la escena del jazz que se quedaron sin ingresos y una forma de ayuda a nuestros músicos es tratar de proteger a los integrantes de sus bandas. Al final, se creó una red de 22 músicos. Y en cada concierto, no sólo disfrutas de la música, sino también estás apoyando este fondo, el cual se reparte en forma equitativa entre todos. Y ellos deciden si lo descargan o si lo dejan en el fondo para poder generar mayores beneficios al final. Hemos ayudado a algunos, otros, han dicho que mejor ahí se quede guardadito ese capital.”

Aispuro, contrabajista y compositor, explica también un punto interesante “La escena musical no sólo son los músicos; está apoyada por lauderos, por gente que fabrica muebles para escenarios y estudios, ingenieros de audio y hasta por restauranteros a todos ellos les dijimos ‘Oigan, vamos a ayudarnos todos; no les pedimos dinero, pero ustedes pueden ofrecer alguna promoción especial a la gente que adquiera nuestros boletos: nosotros les damos publicidad y ustedes convocan más público con sus promociones.’ Conseguimos esa alianza. Si entran a la página de Pitayo music, allí hay una sección que dice ‘promociones para participantes ‘. Sale un menú señalando las empresas que ofrecen promoción; hay, desde mezcal, 2x1 en pizzas y muchas cosas más. Quien adquiere su boleto para el concierto lo canjea por alguna promoción de esas.” Establece, el también músico y productor. Informes: www.pitayomusic.com/conciertos-online.