300 artistas afroamericanos piden a Hollywood invertir contra el racismo

Más de 300 artistas y directivos negros de Hollywood, incluidas estrellas de primera línea como Michael B Jordan, Danai Gurira, Idris Elba y Viola Davis, firmaron una carta abierta dirigida a la industria, en la que han pedido que no "glorifique" a la policía e invierta en contenido antirracista.

Los intérpretes Kendrick Sampson y Tessa Thompson son los autores de la misiva en colaboración con varios miembros de Black Lives Matter. Otras estrellas como Chadwick Boseman, Octavia Spencer, Cynthia Erivo, Issa Rae, Anthony Mackie, Billy Porter y Danai Gurira también firmaron la petición.

"Hollywood tiene un privilegio como industria creativa. Tenemos una influencia significativa sobre la cultura y la política. Tenemos la capacidad de usar nuestra influencia para imaginar y crear un mundo mejor. Sin embargo, histórica y actualmente, Hollywood fomenta la epidemia de violencia policial y la cultura antinegra", señala el texto.

Over 300 powerful members of the Black community in Hollywood stand together w/ @Mvmnt4BlkLives @BLMLA @Blklivesmatter @OsopePatrisse @DocMellyMel calling on Hollywood to divest from police! Letter/full list of demands @ https://t.co/gvmimqsXHe. #Hollywood4BlackLives pic.twitter.com/zHRBPGai4C