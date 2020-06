Es difícil aceptar que podrías matar a alguien por su color: Jean Reno

Los franceses tienen una resonancia especial en Vietnam como los antiguos gobernantes imperiales que lucharon su propia y desastrosa guerra en contra de la independencia vietnamita antes de que los estadunidenses llegaran. Lee ha conocido a Reno durante muchos años, pero no habían trabajado juntos hasta que tuvieron una reunión en Nueva York para ofrecerle el papel. “Nos encontramos y me explicó que necesitaba que este tipo fuera francés. Me dijo: ‘pensarás sobre el papel y después lo haremos’. Fue muy simple”.

Estamos muy aislados aquí, lejos de la enfermedad, así que no estaba preocupado (de enfermarse) , expresó con su acento intacto luego de trabajar alrededor de tres décadas hablando en inglés. El primer mes fue difícil, mentalmente. Después de eso, encontramos una manera de reanimarnos. He estado tratando de no ganar peso y no beber demasiado. Hemos cuidado los árboles. Hacemos nuestro propio aceite de oliva. Es un árbol muy generoso, el olivo. Un poco de agua y te da aceitunas, aceite, madera para el fuego .

Contrario a la reputación del director de intenso, Reno dice que fue una relación laboral fácil de llevar. Tiene una idea clara de lo que quiere, pero desde mi juventud he sabido cómo entender qué tipo de petición tengo delante de mí. Vengo a servir. No quiero imponerme a mí mismo, mi ritmo o mi ego. Me dice y lo hago. Si no estás feliz, cambiaré hasta que lo estés .

Esta actitud ayuda a explicar por qué Reno ha tenido una demanda constante desde que debutó en los años 80 con una serie de películas de Luc Besson, comenzando con Le Dernier Combat, en 1983. En Francia es igualmente conocido como un actor cómico, pero no fue hasta León... que se abrió paso entre el público occidental. Su matón logra un improbable vínculo con una huérfana de 12 años, Mathilda (Natalie Portman). La película es una de las favoritas de culto, pero recientemente ha recibido críticas debido a su relación central, que parece cada vez más extraña 26 años después. ¿Volvería a interpretar a Leon hoy día?

No , respondió después de una pausa. El ritmo sería diferente. Podrías tener ese tipo de historia, sobre la relación con la niñita, pero sería con alguien más. No un asesino. Alguien más común . ¿Así que el matón es el problema, más que la relación entre un adulto y una niña de 12 años? Sí .

Un toque francés

Aunque por lo general ha inyectado un toque francés a los actores angloamericanos, nació de padres españoles en Casablanca, Marruecos. Se mudó a Francia después de que su madre murió, cuando él tenía 17 años. Su nombre real es Juan Moreno y Herrera-Jiménez. Para ser un ciudadano francés, tuvo que completar el servicio militar, el cual presentó principalmente sirviendo en Alemania, pero afirmó que la experiencia no le dio ideas sobre Vietnam.

Tengo muy pocos recuerdos de la guerra en estos momentos. Estaba lejos de mí. No sabía lo que los franceses estaban haciendo en Vietnam; en mi infancia Francia se estaba deshaciendo de las colonias.

Aunque Reno afirmó que no ha visto racismo en algún set de filmación donde ha trabajado, es imposible haber sido criado en el norte de África y no tener conciencia sobre las tensiones raciales en Francia. “Es un tipo de racismo diferente (del de Estados Unidos). En el país galo es principalmente en contra de la gente de esa región africana, más que los negros, árabes y musulmanes. Además, en Estados Unidos los negros son estadunidenses; se sienten y actúan como tales. En Francia hay un montón de gente norafricana que dice ‘éste no es mi país’, pero no soy un experto”.