Muere Joel Schumacher, director de ‘Batman y Robin’

Los Ángeles. Joel Schumacher, el director de dos filmes de Batman y el filme de culto The Lost Boys, falleció por un cáncer a los 80 años, informó su publicista el lunes.

El cineasta, que comenzó su carrera como diseñador de vestuario antes de ascender a las altas esferas de los directores de Hollywood, murió en la ciudad de Nueva York, según un comunicado de la agencia ID-PR, que lo representaba, enviado a la AFP.

Schumacher "falleció tranquilamente de cáncer esta mañana después de un año de lucha. Será recordado con cariño por sus amigos y colaboradores", indicó la nota.

El director es más conocido por un gran público por las entregas de Batman eternamente (1995) y Batman y Robin (1997).

Schumacher tomó el relevo de la lucrativa franquicia de Tim Burton, y su primer trabajo protagonizado por Val Kilmer tuvo un buen rendimiento en taquilla.

