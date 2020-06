Aplazan los Globos de Oro al 28 de febrero de 2021

Los Ángeles. Los Globos de Oro, que abren la temporada de premios en Hollywood y normalmente se celebran a principios de enero, se realizarán el año próximo el 28 de febrero, siguiendo una tendencia en la industria debido a la pandemia del coronavirus.

La ceremonia se realizará el fin de semana que estaba antes reservado para los Óscar, que fueron pospuestos para el 25 de abril.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que organiza el galardón, "proporcionará más información sobre la elegibilidad, el período de votación y el calendario revisado de anuncio de las nominaciones en las próximas semanas", según un comunicado.

We are excited to announce the 78th annual Golden Globe® Awards will take place on Sunday, February 28, 2021. The ceremony will air live coast to coast 5-8 p.m. PT/8-11 p.m. ET on NBC from The Beverly Hilton in Beverly Hills, California. pic.twitter.com/dtqQj3Mmtz