Lanzan versión inédita de canción de Aretha Franklin

Nueva York. Una versión inédita en solitario de la poderosa colaboración de Aretha Franklin con Mary J. Blige sobre fe y raza, “Never Gonna Break My Faith”, ha sido lanzada en el mismo día que se conmemora la emancipación de los esclavos en Estados Unidos.

RCA Records de Sony Music, RCA Inspiration y Legacy Recordings lanzaron la canción el viernes, la fecha del Juneteenth, el día que en 1865 fueron liberados todos los esclavos del país.

“Never Gonna Break My Faith” resuena hoy, con letras como: “Le puedes mentir a un niño sonriendo/Dime que el color no se trata de raza”.

“El mundo es muy diferente ahora, el cambio está en todas partes y cada uno de nosotros, espero, está haciendo todo lo posible para avanzar y hacer el cambio tan positivo como se pueda”, dijo en un comunicado Clive Davis, director creativo de Sony Music, amigo cercano de Franklin y colaborador.

"Faith and hope ain't yours to give, truth and liberty are mine to live" 🎙



