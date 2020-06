Tras 30 años de la caída del Muro de Berlín, museo exhibe la moda de Alemania del Este

En la República Democrática Alemana (RDA), 30 años antes de la caída del Muro de Berlín, la revista Sybille, conocida como la Vogue del Este, permitía a los habitantes del lado comunista defender su individualidad.

Mientras en las tiendas no se encontraban prendas más allá de los modelos establecidos por el régimen, en la publicación de moda se incluían moldes recortables para que quien quisiera confeccionar su ropa. Como no se podían anunciar marcas, la norma general era que cada quien elaborara sus prendas; los que no eran capaces de eso, se lo pedían a alguien más. Coser era una forma de protesta.

Sibylle, cuyas imágenes mostraban a mujeres muy alejadas de la realidad socialista, lograba alcanzar algunos de los sueños a sus lectoras; probablemente a ello la revista debía su éxito. Las 200 mil copias puestas en circulación se agotaban casi de inmediato, por lo que era un práctica común compartir los moldes entre amigas y familiares.

El Museo de Artes Aplicadas de la ciudad alemana de Gera dedica una exposición a la fotografía de moda en la extinta RDA, centrada en la revista, informó el recinto en un comunicado. Sibylle, debido a sus extraordinarias imágenes, fue creadora de estilo para toda una generación, agregó.

Mitte der 50er-Jahre begann die Geschichte der #Groschenhefte in der #DDR. Eine Sonderausstellung des Stadtmuseum #Gera zeigt bis Oktober Einblicke aus verschiedenen Jahrzehnten DDR-Groschenhefte. #Ausstellung https://t.co/ingVExZD8u @dlfkultur — DDR Museum (@ddrmuseum) June 18, 2020

Gráficas documentan la vida en la localidad

En la muestra, concebida por la Sala de Arte de Rostock y que abrió este miércoles, se exhiben imágenes originales de fotógrafos de la revista, que documentan e interpretan la vida en la RDA.

Además, se pueden ver ediciones originales de la revista, que se publicó cada dos meses entre 1956 y 1995, así como patrones de la colección del museo y vestidos cosidos con base en ellos.