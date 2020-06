Posponen el Óscar para dar “flexibilidad para terminar y estrenar cintas”

Los Ángeles. Por cuarta ocasión en su historia, los premios Óscar fueron postergados. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y la cadena de televisión ABC informaron este lunes que la 93 entrega de los galardones será el 25 de abril de 2021, ocho semanas después de la fecha originalmente agendada, debido a los efectos que la pandemia ha tenido sobre la industria del cine.

La Junta de Gobernadores de la Academia también decidió extender el periodo de elegibilidad para largometrajes más allá del calendario pautado para el 28 de febrero, y retrasar la inauguración del Museo de Cine de la Academia de diciembre al 30 de abril.

Nuestra esperanza, al extender el periodo de elegibilidad y nuestra fecha de premios, es dar a los cineastas la flexibilidad necesaria para terminar y estrenar sus películas sin ser penalizados por algo que está más allá del control de todos , señalaron David Rubin, presidente de la Academia, y Dawn Hudson, directora ejecutiva, en un comunicado conjunto.

Karey Burke, presidenta de ABC Entertainment, agregó: Nos encontramos en territorio desconocido este año y seguiremos trabajando con nuestros socios en la Academia para asegurar que el espectáculo del próximo año sea seguro y festivo .

La 12 entrega anual de los Premios de los Gobernadores también fue cancelada. El acto en el que se entregan las estatuillas doradas honorarias suele realizarse en Los Ángeles en la segunda semana de noviembre. La ceremonia, no televisada, es una reunión importante para muchos de los posibles postulados del año.

La Academia también ha tratado de resolver cómo manejar la paralización casi completa de exhibiciones en salas de cine, producciones de películas y festivales durante la pandemia. Con los cines cerrados, los grandes estrenos postergados y festivales tan prominentes, como Cannes, cancelados, tomó en abril la decisión sin precedente de permitir que filmes que no se exhibieran en la gran pantalla fueran elegibles para los premios, sólo por este año.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k