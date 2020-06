Detrás del México que vemos hay un país de esperanza, asegura Homero Ríos

Producto para hispanos

Ricardo Llarena, mexicano residente en Tampico, Tamaulipas, es actualmente directivo en Heavy Metal. Sobre su labor con él en Mundo Diablo en inglés, Ríos comentó que Llarena “es uno de los mejores editores con los que he colaborado y, sin duda, uno de los editores con la visión más clara acerca del medio y su tendencia.

Una vez dicho eso, no es fácil trabajar con Llarena si consideras que será suave contigo. Llarena no teme decirle no a un proyecto si considera que no es apto para los intereses de la revista. No hay camino fácil con él, y probablemente por esa razón es sumamente enriquecedor trabajar con él , apuntó.

Sobre las diferencias entre las versiones mexicana y estadunidense de Mundo Diablo, Ríos señaló que la segunda contiene más páginas, producto de la edición y entre ellas una linda página de mitología diseñada por el colega Omar Trucu Esteves. Es un producto pensado no solamente para el consumidor estadunidense, sino que le habla a un estadunidense con ascendencia hispana que encontrará atractivo tanto el lenguaje como las situaciones de cada historia; ésta es una buena oportunidad para que ellos y otros lectores potenciales con amor por el realismo mágico latinoamericano se hagan de ella .