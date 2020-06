Buscan incluir a diez nominadas en Los Oscar 2022

Los Ángeles. Los premios Oscar implementarán próximamente algunos cambios importantes, como un número fijo de nominadas a mejor película y nuevos estándares de representación e inclusión para su elegibilidad.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el viernes que habrá 10 nominadas a mejor película a partir de la 94ta entrega de premios en 2022. La organización también planea implementar nuevos requisitos de elegibilidad con miras a una mayor diversidad, en colaboración con el Sindicato de Productores de Estados Unidos, que serán finalizados para finales de julio.

Ningún cambio afectará la gala de premios prevista para el 28 de febrero de 2021 en Los Ángeles, porque el calendario de elegibilidad ya está en curso.

La academia de cine ha cambiado el número de nominadas a mejor película en varias ocasiones. En 2009, esperaba expandir la cifra de cinco a 10, lo que muchos pensaron que fue una respuesta al hecho de que “The Dark Knight” ("Batman: El Caballero de la Noche") de Christopher Nolan no fuera postulada. En 2011 se permitió que hubiese entre cinco y 10 candidatas, con lo que unos años hubo más nominadas que otros. El año pasado compitieron nueve filmes por el premio mayor. En los primeros años de la Academia podían nominarse entre ocho y 12 películas.

Honored to be invited back. Big thanks to the Writers Branch @TheAcademy https://t.co/FZX2Wm5Rx9 pic.twitter.com/ak0RpwLDk7