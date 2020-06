Miguel Bosé arremete contra vacunas y alianza España-Bill Gates

Madrid, España. Primero aseguró que el coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos" para controlar a los ciudadanos, y ahora Miguel Bosé vuelve a la carga con un nuevo mensaje en Twitter de lo más conspiranóico, en el que dice "no a la vacuna, no al 5G y no a la alianza España-Bill Gates".

En un hilo que ya es tendencia en Twitter, Bosé ha compartido un vídeo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el que el mandatorio apoya la unión mundial para encontrar una vacuna a través de la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI), una iniciativa impulsada por la OMS, UNICEF, el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates.

"La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación Bill y Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades", empieza el artista.

Y aún añade: "Bill Gates, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca, y en el pasado habló reiteradamente de más sobre su proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el sólo fin de controlarla. A estas se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado "polvo inteligente", todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento".

Según la teoría de Bosé, una vez "llevada a cabo esta fase, y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global", todos "seremos borregos a su merced y necesidades". "Pedro Sánchez 'El Salvador', en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista, como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía", apostilla.

Para terminar, Bosé remata: "Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia".