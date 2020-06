Wes Anderson y Steve McQueen en la selección oficial de Cannes 2020

París. Los nuevos filmes del estadunidense Wes Anderson, del español Fernando Trueba y del británico Steve McQueen forman parte de la "selección oficial" del Festival de Cannes de 2020, anulado por la pandemia de la covid-19, anunciaron el miércoles los organizadores.

Aunque la 73ª edición prevista a mediados de mayo no tuvo lugar, el Festival presentó una lista de 56 películas que podrán lucir el logo del certamen de cine más prestigioso del mundo, en un momento en que el séptimo arte se ve golpeado por la paralización de toda su industria.

Así, fue seleccionada "The French Dispatch" de Anderson, una película con Benicio del Toro rodada en Francia, a medio camino entre la animación y el cine real. "Es un gran homenaje a los periodistas", resumió el delegado general del Festival, Thierry Frémaux.

The Official Selection for the 73rd edition has been announced! Follow the selected films’ progress in cinemas and other film festivals using the hashtag #Cannes2020.

