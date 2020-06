Miércoles 3 de junio de 2020. El drama, el melodrama, la comedia, la tragicomedia, la farsa, el sainete y todos los demás géneros de la actuación eran el amor de Héctor Suárez, quien los desarrolló en teatro, cine, televisión y cabaret.

Al teatro lo llamaba su disciplina y si es comedia, mejor, pues hay mucha tristeza, desesperación y angustia... somos soldados del arte de la interpretación , afirmaba.

El actor murió ayer a los 81 años.Los portales dieron cuenta del comunicado de su familia en el que pedía comprensión. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento , afirmaron su viuda, Zara Calderón, así como Héctor Suárez Gomís y sus demás hijos.

Héctor Suárez amaba y respetaba su oficio. De estilo ácido y humor negro, uno de sus grandes méritos fue la creación de personajes de crítica social y política, por lo que padeció vetos, censuras y amenazas de muerte.

Voy a seguir expresando lo que digo en mis espectáculos y en el teatro. No difamo a nadie ni son mentiras. Además, lo hago mediante el humor, de forma lúdica , aseguró una vez a La Jornada.

Pero “más que dejar un legado –aseveró Suárez– creo que han sido un estilo, una actitud y un planteamiento de vida, porque respeto tanto mi profesión como a mí mismo y por tanto al público…”

Decía no sentir temor sobre los temas que abordaba. Sí lo hay desde el comportamiento cobarde de que por decir la verdad me maltrataron y golpearon. Tres veces he estado a punto de perder la vida, pero soy congruente con mi forma de pensar y me he detenido por mis hijos y mi familia; sin embargo, dejaría de ser Héctor Suárez si me quedo callado. No tengo atole en las venas .

Agregó: los actores somos el reflejo de lo que sucede en el gobierno, en un país; eso es lo que van a ver a través de la comedia, además de situaciones políticas que están sucediendo .

Tenía conciencia social, afirmó su amigo Héctor Bonilla. Ambos compartían la manera de pensar, aunque a veces en diferentes direcciones, situación que nunca los separó, contó el actor a Notimex. Así era, yo un poco más a la izquierda, pero ambos queríamos lo mejor para nuestro país .

Agregó: de pronto generó una enorme cantidad de personajes, que él mismo interpretaba, escribía y dirigía con un vigor y un talento impresionante. Creo que es lo más acertado que hizo .

Héctor Suárez nació el 21 de octubre de 1938. Actuó en teatro y luego en televisión y cine.

Personajes emblemáticos

Suárez deja personajes emblemáticos como Tránsito Pérez, al que interpretó en El Milusos (1981), El No Hay, Doña Zoyla, Flanagan y Don Rigoletto, que hizo famosos en el programa ¿Qué nos pasa? El multifacético actor señalaba que la comedia si no se hace en serio, no es comedia .

Dejó huella ese programa, entre otros, más aún porque se emitía a través de la televisora conocida por ser aliada del sistema, la cual simplemente, lo vetó. La otra mitad del duopolio televiso en México también hizo lo mismo.

Héctor Suárez además será recordado por su interpretación del negro Tomás, en Puro loco.

Sus inicios se dieron en la década de 1960, cuando se abría paso en producciones televisivas como Un hijo cayó del cielo y Chucherías, al lado de Chucho Salinas, Héctor Lechuga, Leonorilda Ochoa y Alejandro Suárez.

En ese tiempo participó en cintas como La maldición de oro, Lanza tus penas al viento, La marcha de Zacatecas, Para servir a usted, Diamantes, oro y amor y De qué color es el viento; además, en las emblemáticas Mecánica nacional, México, México, ra ra ra, Picardía Mexicana y Lagunilla, mi barrio.

También actuó en filmes como Mi fantasma y yo y La muerte de un paletero.

En 2001 protagonizó la cinta Atlético San Pancho, y ese mismo año hizo una participación especial en la serie Diseñador ambos sexos, protagonizada por su hijo.

Mentada de padre, de 2019, fue su última participación en el celuloide.

Siguió en los sets de televisión con Ciudades oscuras.

En el arte escénico presentó la megaproduccción Estoy loco, espectáculo escrito, producido y dirigido por él y estrenado en el entonces teatro Silvia Pinal.

En los años recientes, se embarcó en proyectos teatrales como La señora de su casa, Los locos Suárez y La Señora Presidenta.

El 4 de septiembre de 2015 le fue detectado cáncer de vejiga.

El 3 de mayo de 2020, en medio del aislamiento social por la pandemia, debutó en la plataforma TikTok con un personaje al que llamó Don Sebas, con el que ganó miles de me gusta .

La Secretaría de Cultura, a través de Canal 22, ofrecerá un homenaje al actor, que incluirá Para servirle a usted y Mecánica nacional. Además, presentará la charla que mantuvo en Me canso ganso con Fernando Rivera Calderón, en la que compartió diversas anécdotas de su trayectoria profesional. Se realizará en el contexto de Contigo en la Distancia, el jueves a las 21:30 horas.