Mi esperanza es esa juventud que protesta contra el racismo: Spike Lee

Nueva York. No es la primera vez que Haz lo correcto (Do the Right Thing) vuelve a ser tan urgente, pero la película de Spike Lee de 1989 resurge con una importancia apremiante tras la muerte de George Floyd.

El lunes Lee estrenó un cortometraje titulado 3 Brothers que conecta la muerte de Radio Raheem, interpretado por Bill Nunn, en Haz lo correcto (postulada a dos premios Óscar) con las muertes de Floyd y Eric Garner. Floyd falleció la semana pasada luego de que un policía blanco de Minneapolis presionara su rodilla contra su nuca mientras él suplicaba por aire. El no puedo respirar de Garner se convirtió en un grito de batalla contra la brutalidad policial en 2014.

En la pantalla aparece la pregunta: ¿Dejará de repetirse la la historia?

He visto esto antes, no es nuevo , señaló Lee en una entrevista con The Associated Press el lunes. Nací en 57, así que tenía 11 años cuando vi los disturbios por el asesinato de Martin Luther King, después con Rodney King y con el veredicto de Simi Valley, Trayvon Martin y Ferguson .

La gente está cansada y sale a las calles , indicó Lee.

Do the Right Thing, sobre las crecientes tensiones raciales en un caluroso día de verano en el barrio de Bedford-Stuyvesant en Brooklyn, se inspiró en hechos reales. En la película, Raheem muere asfixiado por un policía y esto desata una revuelta.

Lee se basó en el asesinato de Michael Stewart, artista de grafiti que murió a manos de la policía de Nueva York en 1983. El realizador le dedicó la película a su familia, así como a otras tantas personas negras asesinadas por la policía.

Parafraseando a Eric Garner

Su muerte no fue una invención. Muchos años después, con Eric Garner, pensé automáticamente en Ray Raheem , afirmó Lee. “Luego vi a mi hermano George Floyd. Quiero decir, estuve parafraseando las palabras de Eric Garner: ‘no puedo respirar’. Floyd lo estaba canalizando. Estoy seguro”.

Aunque Lee ve cómo la historia se repite, hay un elemento en el descontento actual que ha impactado al cineasta como si fuera nuevo.