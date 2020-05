Nuevos modelos para la industria del entretenimiento: promotores del espectáculo

Ciudad de México. Se llevó a cabo la Mesa de Diálogo “Cómo repensar la industria del entretenimiento ¿Nuevos modelos?”, que convocó a cinco destacadas voces del ámbito artístico y cultural: Alejandro Tavares, Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión; Fernando Favela, Director General del Auditorio Telmex; Nelly Rosales CEO Founder de Conexión; Felipe Radrigán, Director de FR Producciones y María Luisa Meléndrez, Directora General del Conjunto Santander de Artes Escénicas, quienes compartieron ideas y perspectivas sobre las mejores estrategias para hacer frente a los nuevos retos que presenta este contexto.

La Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG, el Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Centro Cultural Diana, están realizando un programa de actividades que tiene como objetivo hacer frente al nuevo contexto generado por la pandemia y sus afectaciones en el sector artístico y del entretenimiento.

Alejandro Tavares destacó la necesidad de dignificar al sector: “Con eso me refiero a que estamos muy desunidos, pero también a la presencia de grandes monopolios en la industria del espectáculo a quienes no les conviene que haya representatividad de los pequeños promotores. Me parece que para que nosotros podamos representar ese 6% del PIB tenemos que tener una representación democrática ante las autoridades. Buscar el bienestar común de los actores de la industria debería privilegiarse ante los intereses de cada uno”.

Para Fernando Favela es importante que el gremio tenga visibilidad ante autoridades gubernamentales con respecto a la generación de empleos, además destacó la importancia de la solidaridad, la empatía y la coordinación entre instituciones tanto privadas como públicas: “La debilidad principal es que no estamos unidos y no hacemos la cosas por un mismo camino”.

Felipe Radrigán considera importante aterrizar las actividades en streaming por el momento: “Más que traer de vuelta a la gente al espectáculo, tenemos que llevar el espectáculo a la gente, el espectáculo en vivo es irremplazable pero ahora tenemos que llevar el espectáculo a la gente, tenemos que innovar y volver a crecer. En este gremio fuimos los primeros en parar y seremos los últimos en volver”.

Para Nelly Rosales lo más viable es empezar a replantear modelos de negocio, reinventando y demostrando el talento que como compañía se tiene, está segura que es un proceso de cambio tanto para grandes empresas como para PYMES: “Las empresas muy grandes están preocupados por la pérdida de contratos millonarios, las empresas pequeñas por la incertidumbre”.

Maria Luisa Meléndrez destacó que el Conjunto Santander de Artes Escénicas está preocupado por afianzar modelos de negocios con las compañías que se pretende trabajar: “Nosotros como inmueble estaremos abiertos a escuchar posibilidades de creación de proyectos”, además señaló que en materia fiscal, las autoridades gubernamentales podrían considerar un replanteamiento, reinvirtiendo en la misma industria.

Para finalizar cada uno de los ponentes propuso un “ingrediente esencial” para un nuevo modelo de negocio adapatado a una posible nueva normalidad.

- Precios justos (Propuesto por Fernando Favela)

- Acuerdos en porcentajes de ganancias (Propuesto por Alejandro Tavares)

- Contenidos de calidad (Propuesto por Maria Luisa Meléndrez)

- Uso óptimo de tecnología (Propuesto por Felipe Radrigán)

- Capacidad de adaptación y sinergia (Propuesto por Nelly Rosales)

Con esta charla concluyó la segunda serie de mesas de diálogo que se realizan los días miércoles, jueves y viernes a las 17:00 horas y que se transmiten en vivo a través de las cuentas de Facebook de Cultura UDG, Conjunto Santander y Centro Cultural Diana. Esta mesa de diálogo, así como las anteriores, pueden ser consultadas en el sitio www.cultura.udg.mx, plataforma que ofrece un amplio contenido digital de teatro, danza, música, cine, literatura, artes visuales y demás expresiones artísticas.