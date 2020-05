Resurgen conciertos en Internet mientras las salas reanudan actividades

Sábado 30 de mayo de 2020. Aunque poco a poco las actividades en algunas regiones comienzan a retomar su curso, las ligadas al entretenimiento todavía tendrán que esperar. El teatro, las salas de cine y los conciertos serán, en su gran mayoría, los últimos en reabrir. La red, sin embargo, alberga incontables materiales a los que se puede acceder gratuitamente. Presentamos una selección de especialistas en música de La Jornada.

En la plataforma de videos de Google, YouTube, se pueden ver todo tipo contenidos audiovisuales, incluidos antiguos conciertos de los artistas más reconocidos en todo el mundo. Por ejemplo, la presentación de 1986 de la banda británica Queen, en el estadio de Wembley, en la que Freddie Mercury usó la chaqueta amarilla con la que tantos lo recuerdan hoy en día (https://youtu.be/gXXMsW3fHvk).

También están los Rolling Stones, tocando el rock que no se ha dejado de escuchar en casi 60 años. Se ve a Mick Jagger bailando en Austin, Texas, en 2006, durante la gira mundial A Bigger Bang (https://youtu.be/boeEcc6hirk). Años antes, en plena década de los 80, las melenas alborotadas de Daryl Hall y John Oates se agitaban en un concierto del dúo, Hall & Oates, en Nueva York. (https://youtu.be/ZRTTES4BZ04).

Hay rock de todas las épocas y desde todas las geografías. Está el antiguo vocalista de The Police, Sting, en 2011, tocando Englishman in New York, en Viña del Mar (https://youtu.be/u1QAbdIEicw). Hay presentaciones de festivales como Rock In Rio de Brasil, donde Aerosmith interpreta algunas de sus canciones más representativas (https://youtu.be/3KHqY2uIY9k) (https://youtu.be/) y Red Hot Chili Peppers (https://youtu.be/1_HkEMasarg).

Acompañada de la Orquesta Sinfónica de San Francisco, la banda Metallica ofreció en 1999 un concierto en Berkeley, California. Gracias a los instrumentos de viento y cuerda, las canciones de la banda adquieren nuevos matices (https://youtu.be/WxOGihj1QyU).