Para Woody Allen las denuncias en su contra se convirtieron en moda

Ciudad de México. El escritor y director estadounidense Woody Allen llamó a ciertos actores de Hollywood “egoístas” al acusarlo de cometer abuso sexual, además dijo que hacer denuncias sobre él se volvió una moda entre el gremio artístico.

El director de 84 años compartió al periódico The Guardian su postura ante las acusaciones de abuso sexual infantil que han hecho hacia él desde hace 30 años, “Los actores no tienen idea de los hechos y se aferran a una posición segura, pública y egoísta y cuestionó "¿Quién en el mundo no está en contra del abuso sexual infantil?”.

Allen, señaló además que el hacer denuncias sobre su persona se ha convertido en una práctica de moda y enfatizó que este hecho es como si de repente todos comieran col rizada, y añadió que nadie le daría importancia al tema.

“Pensé que la gente lo vería como basura ridícula de inmediato y desde el primer día nunca lo tomé en serio. Quiero decir, es como estar confrontado con una historia de que asesiné a seis personas con una ametralladora”, explicó el director de películas como Vicky Cristina Barcelona.

Calificó a dichos actores como oportunistas y detalló que aunque explique los hechos una y otra vez, esto no importará, “Por alguna razón, emocionalmente, es importante que compren la historia”.

Los señalamientos hacia el director de cine fueron realizados tras la acusación que hizo su hija adoptiva Dylan Farrow, quién contó que a los siete años Allen había abusado de ella, sin embargo, el cineasta negó los hechos que aparentemente sucedieron en 1992.

Cuando se dio a conocer la noticia, algunos actores de Hollywood mostraron su apoyo a Dylan Farrow, entre ellos Natalie Portman, Greta Gerwig, Ellen Page, Timothée Chalamet, Mira Sorvino y Evan Rachel Wood.