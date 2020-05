Arranca We Are One: A Global Film Festival

Madrid. Tribeca Enterprises y YouTube han anunciado la programación de We Are One: A Global Film Festival, un proyecto que reúne a los 21 festivales de cine más importantes del mundo de forma online, con una programación especial que presentará más de cien películas escogidas por estos certámenes, además de clases magistrales, contenidos de realidad virtual y actuaciones musicales. El evento digital tendrá lugar de forma exclusiva en YouTube y se celebrará entre el 29 de mayo y el 7 de junio.

El objetivo de We Are One: A Global Film Festival es el de llegar a espectadores de todo el mundo y servir como escenario global para promover películas que tienen el poder de generar el cambio y de reunir a público de países de todo el mundo. Para ello, contará con la participación de reconocidos artistas, creadores y comisarios de varias nacionalidades, que buscan proporcionar entretenimiento y apoyar al sector cultural y audiovisual en respuesta a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

"Estamos muy emocionados de compartir con todo el mundo durante una semana el resultado del enorme esfuerzo realizado de forma conjunta por nuestros socios del festival y YouTube", ha declarado Jane Rosenthal, cofundadora y directora ejecutiva de Tribeca Enterprises y Tribeca Film Festival, en un comunicado, que espera que "la selección de títulos refleje las sutiles características que hacen que cada festival sea tan especial".

De esta forma, este proyecto "ofrecerá al público la oportunidad de celebrar no solo el arte del cine", sino además "las cualidades únicas que hacen que cada historia sea excepcional". Los títulos que se mostrarán han sido elegidos minuciosamente por cada comisariado, teniendo varios de ellos su estreno en esta plataforma. Entre las 100 películas seleccionadas, destacan 13 estrenos mundiales, 31 estrenos en línea y 5 estrenos internacionales en línea.

"El cine y otros contenidos audiovisuales tienen la capacidad de contar historias y reunir a las personas, sin importar dónde vivan o de dónde vengan", explica Robert Kyncl, director comercial de YouTube, en el mismo comunicado, que destaca que con este proyecto online se busca "conectar y entretener" a ese público de todo el mundo.

"Este festival global tiene la habilidad de transportar a espectadores de diversas nacionalidades a un momento concreto del tiempo", añade.

Cannes, Venecia y San Sebastián entre los participantes

La programación de este festival online incluirá títulos procedentes de todos los socios participantes, entre los que se encuentran los festivales internacionales de cine de Berlín, Cannes, Venecia, San Sebastián, Toronto, Tribeca, Locarno, Karlovy Vary, Sundance, Londres, Nueva York, Guadalajara, Rotterdam, Jerusalén, Bombay, Marrakech, Sarajevo y Sídney, el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y el International Film Festival & Awards Macao (IFFAM).

"We Are One supone una experiencia extraordinaria", declara José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, en el mismo comunicado, destacando que esta experiencia "permite la colaboración entre festivales en estos tiempos tan complicados", logrando de ese modo que "esas historias que narran los cineastas a través de imágenes y sonidos puedan llegar a todos los hogares del mundo".

Entre los títulos que destacan de esta múltiple selección está Ricky Powell: The Individualist, un documental sobre el legendario fotógrafo callejero que incluye entrevistas con Natasha Lyonne y LL Cool J; el estreno online de Eeb Allay Ooo!, una sátira ganadora del Premio Golden Gateway del Festival de Bombay, o el estreno mundial de Iron Hammer, un documental de Joan Chen sobre la estrella olímpica del voleibol Jenny Lang Ping.

Además, el público tendrá acceso a más de 50 cortometrajes de ficción y documental como Yalta Conference Online, creado en exclusiva para el festival por el director japonés Koji Fukada; el estreno del corto documental Motorcycle Drive By, de Third Eye Blind; o Bilby, Marooned y Bird Karma, los primeros cortos de la factoría de animación DreamWorks Animation.

También se estrenarán de forma mundial Losing Alice, un thriller psicológico para televisión con clara inspiración del cine noir que dirige y escribe la directora israelí Sigal Avil, y And She Could Be Next, una serie documental de dos partes sobre las experiencias de las mujeres negras que se presentan a elecciones, acercándose a las vidas de Stacey Abrams y Rashida Tlaib.

Charlas con Coppola, Bong Joon-ho y Guillermo del Toro

En el festival estarán también una serie de charlas y debates, varios de ellos de ediciones anteriores de los festivales que se han reunido en We Are One. No obstante, también habrá otras mesas redondas y conversaciones completamente nuevas para el público.

Las charlas y clases magistrales contarán con personalidades de la talla de Francis Ford Coppola, Jane Campion, Steven Soderbergh, Claire Denis, Song Kang-ho, Bong Joon-ho y Guillermo del Toro.

Además, habrá una selección de obras de realidad virtual en 360 grados como Travelling While Black and Atlas V, nominada a un premio Emmy.

El público podrá ver de forma gratuita la programación del festival a través del canal de We Are One en YouTube (https://www.youtube.com/WeAreOne), así pues, los interesados en conocer el calendario completo pueden consultarlo en la web del certamen (http://www.weareoneglobalfestival.com/).

Por otro lado, We Are One también busca que el público se involucre en la lucha contra el Covid-19, ofreciendo la posibilidad que pueda contribuirse a diferentes organizaciones internacionales a través de donaciones para la OMS, Unicef, Acnur, Save the Children, Médicos sin Fronteras, Leket Israel, Fundación GO y Give2Asia, entre otros. El público podrá aportar su ayuda a través de un botón o enlace que estará disponible en la página de cada título del festival.