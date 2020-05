‘Soy yo, Charlie Monttana’, documental sobre el “Vaquero rocanrolero”

Ciudad de México. El cineasta mexicano Ernesto Méndez estrenó este 2020 el documental Soy yo, Charlie Monttana, una cinta de 93 minutos que narra algunos pasajes de la vida y de la trayectoria del recién fallecido cantante Charlie Monttana, desde el ángulo del artista independiente, pero también en el aspecto personal.

En el filme el intérprete de Tu mamá no me quiere habla sobre los sentimientos hacia el público que lo acompañó durante toda su carrera musical, sus responsabilidades, dificultades y decisiones complicadas, además de algunas confesiones del artista, sin dejar de lado el espíritu positivo y bromista que lo caracterizó.

El proyecto formó parte de la sección “Ahora México” del décimo Festival Internacional de Cine UNAM, un espacio de estreno del cine independiente mexicano en la Ciudad de México.

Ernesto Méndez habló sobre los pormenores del mismo en entrevista con el FICUNAM: “Yo quería conocer a Charlie a través de la cámara y me gustaría que los espectadores se vieran en Charlie”, expuso.

“Algo muy bonito es que no es que cante muy bien o toque la guitarra nivel conservatorio, es que disfruta lo que hace y es honesto, Charlie es Charlie, no necesita de ese tipo de artificios, entonces me gustaría que la gente viera y dijera ‘Yo también voy a transformar mi realidad’”, añadió.

Tras cuestionarle sobre cómo se dio el primer encuentro entre ambos y lo consecuente, dijo: “Lo busqué en un evento que tenía en Coyoacán, le dije ‘Charlie, quiero hacer un documental tuyo’ y él muy lindo accedió a hablar conmigo, tuvimos varias reuniones y al principio él quería que fuera algo más comercial, pero con el tiempo le expliqué que no se trataba de eso, si no de conocer la persona e indagar en su vida cotidiana”, contó el cineasta antes del estreno en febrero de este año.