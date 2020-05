Estrenan serie inspirada en Graciela Olmos

Ciudad de México. El actor y productor Ianis Guerrero se vio beneficiado con el confinamiento que impone el Covid-19, pues eso adelantó el estreno de la serie La bandida, donde participa con un rol estelar.

"En este encierro he tenido momentos altos y bajos, pero creo que este periodo nos ha hecho valorar la vida, la familia, las cosas realmente importantes y encuentras momentos de creatividad y, extrañamente, te da otras oportunidades, cómo sucedió con esta serie de La bandida, que encuentra en esta pandemia la oportunidad de salir a la televisión abierta. Ahora nada más falta que sea un éxito total y ahí sí va a ser una sorpresa rotunda", comentó a Notimex.

Esta trama, protagonizada por Sandra Echeverría, cuenta la historia de Graciela Olmos, “La bandida", personaje que existió en la historia de México y que fue de suma importancia. "Es un personaje real que inició desde la Revolución Mexicana y que llega hasta los años 50, formando un imperio de corrupción y delincuencia.

"Inicia una carrera delictiva internacional traficando alcohol con Al Capone, estando cerca de los presidentes, teniendo un centro de citas muy famoso en la Ciudad de México, que era La casa de la bandida donde desfilaron Agustín Lara y miles de figuras nacionales e internacionales, y yo soy su marido".

Comenta Guerrero que la serie "esta muy padre porque es una historia de época de ahí la importancia y complejidad de contar la verdad y que funcione en el aspecto dramático".

"En México no se había estrenado en televisión abierta, pero en Colombia, Brasil y Venezuela fue un éxito y aquí solamente se había visto en plataformas y no se había dado la oportunidad de tenerlo en televisión abierta.

"Había estado guardado porque no le habían encontrado espacio y ahora justamente con la pandemia, en vista de que no se puede filmar contenidos y hay una necesidad de tenerlos, lo sacan en horario estelar y ahora dependerá de la gente, si les gusta o no", dijo.

Si bien la cuarentena permitió que el proyecto se moviera a la televisión abierta, con otro tuvo que detener el trabajo. "Cada vez estoy desarrollando más proyectos míos con mi casa productora Artepepan Films. Afortunadamente tengo la suerte de seguir trabajando en este tipo de proyectos como La bandida y en otros más que vienen.

"De hecho tuvimos que parar una película por el Covid-19, que se llama Hijo de familia, que escribí y que estoy produciendo junto con Óscar Ramírez y la dirige Rafa Lara. La protagonizo, pero tuvimos que que parar, nos faltaban dos semanas todavía", explicó.

En este proyecto participa Dagoberto Gama, Carmen Beato y Antonio Monroy, entre otros.

La historia de La bandida se podrá ver a partir del 1 de junio a través de Azteca 7, a las 22:30 horas.