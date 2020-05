Culmina primera etapa de mesas de diálogo de Cultura UDG

Ciudad de México. Debemos continuar como sentido de vida, se dijo en la tercera y última mesa de diálogo del ciclo de conferencias organizada por Cultura UDG para brindar un espacio reflexión para aportar soluciones para el gremio de las artes escénicas.

Las dos mesas anteriores incluyeron a creadores escénicos y a productores/promotores escénicos respectivamente, y en esta ocasión de invitó a cuatro importantes miembros de la comunidad artística que están al frente de algunos de los espacios culturales independientes ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Este es uno de los muchos esfuerzos que realiza la Universidad de Guadalajara como respuesta ante la pandemia del COVID-19 que ha impactado de forma importante en prácticamente todas las industrias del país. En esta ocasión, a través de Cultura UDG, se busca vincular las artes y la salud para hacer frente a esta situación.

Esta tercera mesa se realizó, como las anteriores, través del Facebook de Cultura UDG y contó con la participación de: Mauricio Cedeño (Teatro María Teresa), Olga Valencia (El Venero), Moisés Orozco (Foro del Tercer Grupo) y Juan Méndez (Foro Periplo); dicha mesa fue moderada por Sergio Ramírez.

La mesa de diálogo inició con la intervención de Mauricio Cedeño contando su experiencia ante un teatro que justo antes de inaugurar fue golpeado duramente por la pandemia. Después de ser restaurado este espacio que es patrimonio de la humanidad, y después de préstamos bancarios y una suma de esfuerzos, la inauguración del mismo ha tenido que ser pospuesta indefinidamente. Su situación con el Teatro María Teresa es particular, pues no puede acceder a apoyos económicos institucionales porque no tiene ni un día de operación.

Juan Méndez refirió que ante la pandemia de COVID-19 no solo se afectó la programación del Foro Periplo, sino las presentaciones de la compañía de circo, y dos festivales internacionales que tuvieron que suspenderse. Ante esta situación, Juan estima alrededor de 85 artistas que se vieron afectados directamente por este cierre.

El Foro del Tercer Grupo, a cargo de Moisés Orozco, está ubicado en un espacio al oriente de la ciudad, lejos del resto de los espacios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y es frecuentado principalmente por los vecinos de la zona que participan en los talleres y asisten a las funciones. La principal preocupación de Moisés es buscar soluciones para los trabajadores: profesores, técnicos y personal de seguridad e intendencia que se quedó sin trabajo desde el inicio de la pandemia.

Un espacio no puede vivir sin el público, así lo señala Olga Valencia, quien rememoró la historia desde la creación del foro El Venero, y las principales actividades culturales que ahí se han presentado. Como grupo artístico no han parado actividades, a pesar de que el foro permanece cerrado actualmente. Pero ante esta adversidad dijo que “necesitamos continuar como sentido de vida”.

A pesar de que los espacios culturales independientes puedan consolidarse como empresas autosustentables, esta pandemia pone en evidencia la vulnerabilidad de estos espacios; tal como lo menciona Sergio Ramírez, al recapitular algunas acciones que otros espacios independientes han realizado alrededor del país para sobrevivir esta situación.

Moisés Orozco hizo un señalamiento de la desatención que el Estado ha hecho con respecto a los recintos culturales independientes, y llamó a la creación de un fondo de apoyo ante esta situación, pues son apenas una decena de recintos en la ciudad que podrían verse beneficiados.

Olga Valencia realizó un llamado a que las políticas públicas consideren a estos espacios privados como generadores de cultura, pues rara vez las instituciones gubernamentales toman en cuenta a estos recintos para la realización de festivales.

Ante el planteamiento de que estos espacios volverán a operar a partir de agosto y con un 30% de su capacidad, Juan Méndez reflexiona sobre lo que eso implica para los lugares con aforos de 120 personas, pues tras cinco meses de parar operaciones, podrán volver con un aforo de 30 personas y haciendo una gran inversión para los protocolos de sanitización.

Mauricio Cedeño se preguntó cómo generar la confianza para que el usuario regrese a estos espacios y habló de la propuesta de realizar una campaña para regresar algo a los artistas que han hecho que esta pandemia sea más llevadera para aquellos que tienen que quedarse en casa.

Esta mesa de diálogo, así como las dos anteriores, puede ser consultada en el sitio www.cultura.udg.mx