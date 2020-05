El consumo de contenidos de entretenimiento en tiempos de coronavirus

Ciudad de México. Ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, la población mundial se ha visto obligada a resguardarse en casa, por tal motivo la rutina de actividades cambió radicalmente y también la forma en la que se busca recreación y esparcimiento en el confinamiento, por ello los contenidos que ofrecen las redes sociales y las plataformas digitales, han jugado un papel importantísimo en la etapa actual.

De acuerdo con la empresa de datos, conocimientos y consultoría Kantar, la tendencia más alta es la navegación por las redes sociales, Facebook (80%), WhatsApp (78%) y YouTube (71%), estas tres aplicaciones ocupan los primeros lugares por arriba de la televisión de paga (55%) y abierta (51%), siendo esta última el medio de entretenimiento declarado durante esta contingencia.

Otros datos contundentes y poco esperados es el frecuente uso de la aplicación de audios y videos TikTok pues en México, los usuarios desarrollan su creatividad con el manejo de la entretenida plataforma y en esta ocasión su uso está por encima de los sofisticados portales de música como Spotify y la red social de pocos caracteres Twitter.

Hasta ahora, los datos recabados concluyen que el mundo digital juega un papel trascendental en los hábitos de consumo actuales, incluso el e-commerce, que observaba un crecimiento gradual en los últimos años está repuntando con mayor fuerza en tan solo un par de meses debido a la necesidad y/o comodidad de los usuarios que al no salir de casa cumplen con las medidas sanitarias de prevención, pero al mismo satisfacen sus necesidades al adquierir productos o contratar servicios de manera virtual.

¿Qué pasa con las noticias?

De igual manera los usuarios mexicanos han optado por informarse en periódicos digitales, hecho que obliga a la oferta de los principales diarios a permitir de manera gratuita la lectura de sus contenidos a cualquier internauta, este tipo de medios ocupa el puesto número ocho con un 9% de preferencia siendo consultado por hogares del Noreste y Centro del país, con información de la encuestadora Kantar.

La nostalgia invade a los consumidores de música

Una media en particular que calculó la plataforma de reproducción de música Spotify es la tendencia en la escucha de canciones de antaño de géneros pop y rock así como de clásicos de la década de los cincuenta y sesenta.

Los oyentes de la plataforma sueca recurren al pasado a través de sus temas favoritos, lo cual es una reacción o cosencuencia ante el actual momento que se vive, pues a manera de fuga mental, buscan rememorar instantes agradables de su vida social activa.

Según la data de escucha de Spotify global, en los principales días de abril, hubo un aumento del 54% en los oyentes que hacen playlists llenas de sus canciones preferidas que los regresan a épocas pasadas. También vieron un aumento en la proporción de escuchas en la música de las décadas de los cincunta a los ochenta.

De acuerdo con David DiSalvo, escritor de ciencias del comportamiento y autor de Lo que hace feliz a tu cerebro y por qué deberías hacer lo contrario: "La nostalgia, para muchos de nosotros, nos trae de vuelta a un momento en que nuestras vidas se sentían más simples y teníamos más control".

Siguiendo con el análisis de la plataforma digital, el tema más escuchado por los mexicanos es Ramito de Violetas, icónico de los noventa de Mi Banda El Mexicano, seguida de la balada Culpable o no, de Luis Miguel, también se encuentran canciones de Shakira, José José, Joan Sebastian, Queen, Flans, entre otros.

Globalmente uno de estos artistas que puede estar ayudando a transportar a los oyentes a momentos más alegres es Cyndi Lauper, cuyo éxito Girls Just Want to Have Fun fue uno de los más reproducidos de la década de los ochenta en recientes semanas, con más de 2.3 millones de streams.

En cuanto a listas de reproducción hay un aumento del 54% en los usuarios que crean su repertorio con temática de nostalgia, entre éstas, la más seguida es All Out 00s, con más de 8.1 millones de seguidores, en segundo lugar está All Out 80s" que rebasa los 7.1 millones de usuarios.

El consumo de ficción más alto en la historia

Es irónico que mientras hay una pausa en la producción de series y películas y en el estreno de filmes en salas de cine debido a su cierre de puertas, la audiencia está consumiendo más ficción, la gente está viendo mucho más cine.

El servicio de Netflix, es hasta ahora la primera opción para los consumidores que buscan trabajos filmográficos, entre las principales series y películas que esta plataforma registra con más reproducciones está: El Hoyo, The Office, El Rey Tigre, el documental Pandemia y el thriller Freud.

Otros formatos y propuestas

Si bien están siendo rezagados los medios tradicionales de comunicación como la televisión, impresos y la radio, hay compañías que ofrecen otras alternativas para las preferencias del público como los nominados podcast.

Por lo tanto Acast, la compañía de podcast más grande del mundo, comparte cinco de sus mejores opciones para cada objetivo ya sea, reflexionar, informar, divertir o pasar un tiempo más ameno en el aislamiento.

El Hilo, es un programa sobre la visión del panorama actual con información periodística; Señales Podcast, comparte experiencias paranormales; Aura Al Futuro reúne noticias importantes sobre la industria de la tecnología; Desde el VAR, presenta análisis deportivo; Medita Podcast, como su nombre lo indica, es una guía de meditación y consejos de bienestar.

¿Qué hay de la lectura?

Los audiolibros también se consideran primera opción para seguir consumiendo literatura. La presentación tradicional de un sin fin de obras literarias de todos los géneros se está revolucionando al formato de audio, tal y como un traje a la medida para el público, pues hay distintas tiendas en línea que ofrecen esta presentación con ciertos tipos de locución para el disfrute de la gente.

Las plataformas habituales para adquirir audiolibros son Audible, del gigante Amazon o la sueca Storytel, que también ofrece podcast, es así que los más asiduos a las letras podrán escuchar sus novelas, epopeyas, poemas o ensayos literarios con voces que inviten a quedarse escuchando uno y otro capítulo.

Lógicamente la pandemia por Covid-19 que ha arrasado con la vida de miles de personas en gran parte del mundo, representa una crisis global, que a modo de efecto dominó repercutió en distintas industrias, no obstante hay lados positivos que se rescatan de una contingencia como esta: aprendizaje, otras formas de entretenimiento y recreación, y por supuesto, nuevos modelos de negocio para generar ganancias.

Covid-19 es más que una pandemia, es una etapa de la civilización actual que trajo consigo cambios globales los cuales será interesante ver una vez terminado este episodio de contingencia sanitaria.

Pronto, la gente regresará a sus rutinas habituales con otra conciencia pero el panorana no será el mismo, la economía enfrenta serios retos y nuestro ecosistema, flora y fauna, también se ha transformado.

En medio de tantos cambios Internet ha sido uno de los canales para hacer llegar información, clases a distancia, esparcimiento, y ha permitido que millones de personas al rededor del mundo puedan realizar sus tareas laborales, si bien no podemos llamar a la red osadamente un medio de comunicación, sí demostró que es un canal para volver a unir una pangea virtual en un momento en el que el mundo se detuvo, aunque todos estuvimos y estamos conectados.