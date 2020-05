Adriana Santiago, ganadora del certamen “Hoy el mundo necesita una canción”

Ciudad de México. Adriana Santiago, cantautora originaria de Guadalajara, Jalisco, inició su carrera muy joven al integrarse a un grupo de folclor ejecutando la guitarra, la vihuela y el acordeón; posteriormente, formó parte del Mariachi Femenil Tecalitlán. Ahora, con un par de producciones en su haber –Sueños y cenizas y Llévame contigo- Adriana Santiago interrumpió, por un breve lapso, la grabación de su tercer disco para participar en el certamen: “Hoy el mundo necesita tu canción”, con su composición, “Más fuertes que nunca”.

“En abril me avisaron que había resultado ganadora”, comenta Adriana Santiago, quien también da a conocer que el tema triunfador ya fue grabado por la propia autora, acompañada por las voces de Luis Padilla, de La Firma y de Carlos Macías.

El premio a la cantautora, lo avala su dilatada carrera. “El ser compositor es oficio; puede ser visceral, emocional, pero ser compositora, es un oficio. Al menos, todos los días escribo por lo menos una estrofa; leo diario, porque es algo que tienes que ir nutriendo, no lo puedes aventar así nomás a la pura inspiración.”

“Más fuertes que nunca”, es una canción con palabras de uso común, cotidiano, pero con mensaje vigente provocado por el aislamiento generalizado. Adriana Santiago admite “Sí, son palabras de uso común, pero que no las habíamos valorado tanto, como lo hacemos ahora: el hecho de estar cerca, de tomarle la mano a alguien, el ver a nuestros padres, abrazar a nuestros abuelos. Hay una frase que a mí me mueve mucho ‘y llenamos los brazos desiertos’ y nunca le habíamos puesto tanto importancia a la frase, hasta ahora que está prohibido estar cerca; entonces, la cotidianidad pasa desapercibida, no le vemos el valor y la importancia que tienen cuadros como ‘los niños afuera colgados del brazo que lleva la abuela’ no podemos estar cerca de las personas mayores -tengo mucho tiempo que no veo a mis padres- y nos limitamos a hacer un montón de cosas por rutina. ¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer cuando salgas? ‘pues voy a salir y bailar. A bailar sin vergüenza’. Y sin miedo a lo que digan, porque para mí va a significar alegría, libertad de estar afuera. Esas son las cosas que llegan directitas, sin escalas al alma. Y que te van a estremecer.”

Con un trabajo pulcro, la musicalización destaca el mensaje fraterno de la letra “Es una canción de esperanza y fe al futuro; pero también de añoranza: de que regresen todos esos tiempos en que podemos salir, tumbarnos al suelo y disfrutar de todo lo que teníamos, marcando mucho la parte de valorar todo lo que tuvimos y ya no tenemos; pero que deseamos volver a tener, con otra mentalidad, con otros ojos más despiertos a la vida. Porque creo que tenemos muchos años que andamos dormidos, caminando y trabajando como burritos sin estar despiertos a lo que realmente importa. Confío en que las cosas van a cambiar en el ser humano.” Remata Adriana, al explicar los motivos de su composición.

La grabación quedó a tres voces y Adriana señala “Expo compositores eligió, por la cercanía que tiene con ellos, a Luis Padilla y Carlos Macías y los dos aceptaron grabar el tema. Para mí fue muy especial, porque tenía muchas ganas de trabajar con estas personalidades y es muy emocionante que sea con un tema de mi autoría y que ellos le dieran la voz y el sentimiento. En junio será el lanzamiento.”