Guns N' Roses pospone gira por Estados Unidos y Canadá

Ciudad de México. La agrupación estadunidense Guns N' Roses dio a conocer que la etapa de su gira Stadium Tour 2020, por Estados Unidos y Canadá, la cual tenía fechas contempladas entre el 4 de julio y el 26 de agosto, tendrá que ser reprogramada, por lo que ya se está trabajando en la asignación de nuevas fechas.

Fue a través de un comunicado publicado en redes sociales que la banda de hard rock, famosa por temas como November Rain y Sweet Child O’ Mine, compartió: “Familia GN'R (de Guns N' Roses), algunas noticias: la gira por América del Norte está siendo reprogramada por precaución. Compartiremos el horario actualizado tan pronto como se concreten las fechas y todos los boletos serán respetados en consecuencia”.

De acuerdo con el portal de la agrupación, surgida en la década de 1980, aquellos que prefieran les sea devuelto el dinero por sus entradas, podrán visitar el sitio oficial y conocer las opciones disponibles para ello, en tanto que agradecieron la comprensión de sus seguidores en estos momentos, “esperamos volver a estar juntos muy pronto”, precisó la banda.

Según el calendario de Stadium Tour 2020, la etapa de la gira por Norteamérica, iniciaría el 4 de julio en Milwaukee como parte del Summerfest, un festival de música que se realiza anualmente en Estados Unidos; el tour también incluía ciudades como Filadelfia, Chicago, Atlanta, Los Ángeles, San Francisco, Denver, Boston, entre otras, además de Toronto, en Canadá, y finalizando en Missoula el 26 de agosto.

A inicios de mayo, Guns N' Roses también dio a conocer la cancelación de su gira por Europa, la cual comenzaría el miércoles 20 de mayo en Lisboa, Portugal, con varias presentaciones hasta el 27 de junio, entre Londres, Hamburgo, Viena, Praga, Florencia, Dublin, entre otras.

Stadium Tour 2020, con el guitarrista Slash, Duff McKagan como bajista y Axl Rose como vocalista, también comprende otra etapa a realizarse a finales de 2020, por lo que figuran varios lugares de América Latina como Punta Cana en República Dominicana, Mérida en México, y Bueno Aires, Argentina, entre otros en América Latina.

Not In This Lifetime Selects starts today: #GnFnR brings moments from the tour to @youtubemusic🤘https://t.co/pgtzncp1i1

4pm PT | 7pm ET | 12pm BST pic.twitter.com/RycdjbhhS8