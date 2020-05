Encabeza Guillermo del Toro protesta contra desaparición del Fidecine

Ciudad de México. Luego de que se conoció la iniciativa del grupo parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para reformar la Ley de Cinematografía y extinguir al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), las redes sociales ardieron y han sido foro de expresión de este gremio con las etiquetas #AlertaCine #NoDerogacionFidecine o #EsDeTodxs.

El mexicano Guillermo del Toro se manifestó en Twitter y sostuvo: “Veo a jóvenes bailarines, pintores, cantantes, científicos, matemáticos, cineastas, etc, etc que piden lo mismo: no recibir más- pero no perder lo que ya existe.

“Abro hilo @mario_delgado @dolorespadierna La mayoría de los trabajadores de la industria cinematográfica necesitan continuidad. Viven de una producción a otra. El nivel de calidad a nivel técnico y artístico se ha disparado a lo mas alto. Cortar estos apoyos - o cambiarlos permanentemente y sin el acuerdo o consulta de la comunidad - no solo es unilateral y profundamente ciego, sino que sofoca para siempre, las pocas formas de supervivencia que existen para nuestro cine. El cine es memoria, y sin memoria no es posible existir”.

Sin duda, agrega Del Toro: “Mario Delgado @mario_delgado y Dolores Padierna @dolorespadierna esta es una manifestación cultural fundamental para el mundo. Es cortar alas a miles de cineastas que vienen en camino, es abandonarse a la marea”.

María Novaro, titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) escribió en Twitter: “En 2019 se realizaron 216 largometrajes, cifra histórica para el cine nacional. La mitad del cine mexicano se realiza con apoyos estatales que son semilla para la creación y participación privada, ¿qué pasaría si no existieran?

“Sin los apoyos a la producción del cine mexicano, nuestras historias, lenguas e identidades en pantalla desaparecerían ante el embate económico y mediático del cine hollywoodense. Ya lo hemos vivido.

“Sin los apoyos-semilla no tendríamos más documentales espléndidos que nos conmueven, informan, y son espejo de nuestras realidades, ni películas que nos representan exitosamente en el mundo, que nos hacen pensar-reir-llorar-dialogar.

“No tendríamos representación audiovisual y lingüística de nuestras regiones y comunidades originarias. No tendríamos primeras películas de talento debutante, ni cortometrajes variadísimos, ni animaciones que son auténticas obras de arte, ni cine regional, ni bienestar.

“Nuestras películas nos llenan de orgullo por nuestra diversidad cultural y son de enorme valor para nuestra felicidad, memoria y para el diálogo nacional. Nuestros instrumentos de apoyo al cine mexicano son transparentes, ciudadanos y efectivos. No podemos perderlos”.

Alejandra Frausto, titular de la Secretaria de Cultura federal externó: “Esta transformación de México también se hará con la cultura. No podemos entender México y sus cambios sociales sin el cine. Es industria y cultura, economía y reflejo de lo que somos. Establecimos diálogo con el legislativo para revisar la iniciativa. ¡Viva el cine mexicano!”.

El productor Nicolás Celis dijo: “Nuestro país nos ha dado apoyos para hacer películas, ha creído en nosotros y nos ha impulsado. A cambio, hemos fortalecido la industria cinematográfica siendo una de las más importantes a nivel mundial. Nos necesitamos”.

El realizador Everardo González expuso: “Rechazamos la iniciativa de ley que deroga al Fidecine y a @Conacyt_MX extinguiéndolos de facto. Dicha iniciativa se encuentra en el Senado para su discusión presentada por @Dolores_PL. La cultura y la ciencia #EsDeTodxs”.

El actor Tenoch Huerta se manifestó: “En 2018 la industria cinematográfica creó, 30 357 empleos, la industria del acero 30 049. Hay 450 millones de hispanoparlantes en el mundo, un mercado que se puede explotar y generar riqueza. Desaparecer #FIDECINE habla de una ignorancia brutal de quienes lo proponen. México tiene una de las cinematografías más dinámicas, importantes y propositivas del mundo La desaparición del #FIDECINE atenta contra la Memoria y la Cultura de nuestro país. Este se maneja con transparencia y siempre se puede mejorar pero no desaparecer #NoDerogacionFidecine"

Por su parte el ex titular del Imcine Jorge Sánchez Sosa, recordó: "Dolores; nos conocimos en 1998 cuando María Rojo apoyó las reformas y adiciones a la LFC, ahí se estableció la posibilidad de existencia del Fidecine. ?Ahora vas a darle la espalda cuando es lo único que puede fomentar el cine mexicano?”

El director Alejandro Zuno, escribió: “Los fideicomisos regulados por @Imcine operan de manera transparente. Han sido la fuente de trabajo de miles de mexicanos que vivimos del oficio cinematográfico. Muchas de las películas producidas con estos fondos ha puesto el nombre de nuestro país en alto”.

El cineasta Alejandro Springall sostuvo: “¡Ah qué rabia! ¡Nunca votamos para que @DiputadosMorena se fueran contra la cultura, el arte y la ciencia de México!”.

El documentalista Alberto Arnaut Estrada puntualizó: “Si eliminan Fidecine sería una traición a toda la comunidad cinematográfica. Los acuerdos se hacen para cumplirse, en ello se va su palabra y el apoyo que les queda al interior de la comunidad”.