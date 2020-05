Muere Michel Piccoli, monstruo sagrado del cine francés

París. Amo a toda la gente que se mueve con infinita voluptuosidad y violencia , afirmaba Michel Piccoli, considerado monstruo sagrado del cine francés, quien murió a los 94 años.

Su familia confirmó este lunes a la prensa francesa el deceso, ocurrido la semana pasada, pero no proporcionó la causa.

Compañero de viaje de Luis Buñuel, Michel Piccoli contribuyó a escribir con letras mayúsculas una página del cine francés.

Con físico de seductor, cejas pobladas y voz atronadora, este actor complejo afirmaba disfrutar al interpretar la extravagancia y los delirios más agitados .

Filmó no sólo con Buñuel (Diario de una camarera), sino con Claude Sautet, Jean Renoir, Alain Resnais, Jean-Pierre Melville, Jean-Luc Godard, Agnés Vardà y Alfred Hitchcock, sin olvidar su trabajo con los jóvenes realizadores antes de lanzarse en la dirección, con 70 años.

Me da lo mismo (...) hacer cosas no comerciales, peligrosas , declaró en una ocasión a la revista especializada Cahiers du Cinéma. Prefiero los prototipos a las series .

El desprecio, de Godard (1963), con Brigitte Bardot, lo reveló al gran público. En esta crónica de desamor, interpreta a un guionista, con un sombrero ajustado, para ser como Dean Martin . Fue quizás uno de sus papeles más memorables inmerso en la nueva ola del cine francés.

En su larga trayectoria, participó en más de 200 películas y series.

Con Hitchcock trabajó en Topaz (1969), pero pese a aparecer en el thriller de espionaje su carrera en Hollywood no despegó. Con Marco Ferreri hizo La gran comilona (1973), con Luis García Berlanga París-Tombuctú (1999) y con Nanni Moretti Habemus Papam (2011), en la que encarnó a un papa melancólico que sueña con volverse anónimo en las calles de Roma; su último gran papel en el festival de Cannes.

Au revoir, #MichelPiccoli (1925-2020). We remember the great French actor with a set photo from "Atlantic City, U.S.A.", the film by #LouisMalle that won the Golden Lion at the #BiennaleCinema1980. pic.twitter.com/arMP7B6M9P