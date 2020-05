La moda tendrá que ser democrática, masiva y sin poses, afirma María Ponce

María Ponce piensa que luego de esta pandemia habrá una reconfiguración en formatos, porque no sabemos qué pasará con las tiendas. Cuando la gente salga, dudo que tenga ánimo de comprar una pieza. Y aunque no se conozca lo que hay detrás de la creación de una prenda, estas propuestas nuevas ayudarán a democratizar el conocimiento respecto de la moda. Sobre qué es esta industria, que siento será más humana, sin poses, más auténtica y sin tanto glamur... más masiva .

Cambian formatos

Agrega: Los formatos que conocíamos respecto de la industria de la moda han cambiado y la ventana digital será nuestro mayor escaparate. Ahora los diseñadores se mostrarán más íntimos que nunca; la moda responderá más a un discurso artístico que a uno comercial. Nuestras mentes se transforman en audiovisuales, llevarán mensajes a grandes velocidades. Y no sólo para el espectador es bueno este pluralismo, incluso, en el momento de la selección de los diseñadores para el cartel en el que puedes ver a Benito Santos o a Kris Goyri junto con incipientes, como yo. Esto es algo que me hace sentir que vamos por buen camino .

La creadora, que por cierto ya es inspiración para otros universitarios que desean dedicarse a esto, dice que si te pones como un ente creativo inalcanzable en un pedestal, que es algo que respeto, al final no tendrás un alcance humano, social o íntimo .

En cuanto a democratización, ella se refiere a que la moda “debe ser como la política: además de influyente, incluyente, porque si se queda en lo primero es una burbuja que no tendrá mayor alcance. El tema de incluir va más allá de un aspecto monetario, es un asunto de cultura y educación.

En nuestro caso, he ahondado en un espacio importante para mí, donde comenzó todo, donde vi por primera la ráfaga del momento cuando se termina de secar la pintura de lo que construiste; hoy en este mismo lugar hemos creado junto a talentos locales de mi comunidad de origen un mensaje, esperando que no sea el último. El equipo ha creado y ha trabajado con cariño a su pasión, analizando que en esta ocasión es diferente, es sumar en medio de la incertidumbre, pero aún con la bandera en alto de que el arte y la moda bien pueden cambiar o, mejor dicho, disipar los momentos de miedo. He vuelto a ser niña por unas horas, construyendo sin planear, el tiempo no fue tan importante, colaboramos de manera remota y eso es lo mágico de la distancia y su resolución.

Graduada de la escuela Centro, María Ponce presentó en 2018 la colección Gabinete de Curiosidades Naturales en la Graduate Fashion Week, de Londres, plataforma que reúne a más de 200 universidades del orbe. Allí exhibió parte de su esencia: piezas maximalistas y artesanales que rinden homenaje a la belleza de lo antiguo, de lo botánico y lo curioso.

Adelanta que su próxima colección será sobre el campo de las tradiciones de la brujería en su localidad.