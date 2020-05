'El Potrillo' da romántico concierto vía streaming para las madres

Ciudad de México. A orillas del mar, Alejandro Fernández celebró el Día de las Madres con un romántico concierto desde la distancia.

“Esta contingencia nos ha apartado de las personas que amamos; estoy convencido de que cuando los pensamientos y buenos deseos de una madre están siempre en nuestro corazón, nunca jamás, podremos estar lejos de casa”, expresó El Potrillo quien compartió el streaming con su hijo Alex.

Con músicos en vivo, Fernández subrayó: “Este es un momento muy particular para todos, porque no podemos estar juntos; no nos podemos abrazar ni besar, pero estoy seguro de que si todos nos cuidamos como se debe, este momento pasará muy pronto y, podremos seguir compartiendo la música, las emociones y el amor que nos tenemos. Yo junto a ustedes estaré siempre. Les envío un abrazo a la distancia”.

Fernández -con bermudas y camisa blanca- interpretó Contigo a la distancia, Caballero, Júrame, Nube viajera, Me dediqué a perderte y Te olvidé, entre otros temas.

Este 10 de mayo, en una tarde de romanticismo, el cantante se sumó a la iniciativa de Cerveza Victoria #ChingonesUnidosXMéxico, la cual tendrá la próxima semana en sus redes sociales un streaming con Bronco, que encabeza Lupe Esparza.