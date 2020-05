Adiós a 'Little Richard', el arquitecto del rock and roll

Tras conocerse la noticia de su muerte, en las redes sociales hubo reacciones por su partida. Me entristece tanto enterarme de la muerte de Little Richard, él fue la mayor inspiración de mi temprana adolescencia , publicó Mick Jagger en Twitter.

El pastor Bill Manson, amigo cercano de Little Richard, dijo que el músico falleció la mañana ayer. Afirmó que habló con el hijo y el hermano del artista y que la familia no divulgará la causa de muerte; más tarde se supo que ésta fue por un cáncer.

¿Little Richard?, eso es rocanrol , dijo Neil Young, quien escuchó los riffs de Richard en la radio en Canadá, al biógrafo Jimmy McDonough. Little Richard era increíble en todos los discos , aseveró.

La influencia de Richards sobre generaciones de músicos es inconmensurable. Los primeros roqueros blancos, entre los que se cuentan Buddy Holly, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley, buscaban aproximarse a su sonido e interpretaron sus canciones.

Beatles y Stones, teloneros

Su voz distintiva, de un amplio registro que podía llegar hasta el falsetto y su ímpetu escénico fue igual de impactante en músicos desde los Beatles y Otis Redding, hasta Creedence Clearwater Revival y David Bowie.

Vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo. En su vida personal, oscilaba entre la indecencia y la religión, al aceptar alternativamente la Biblia o la conducta extravagante.

Tanto los cuatro músicos de Liverpool como los Rolling Stones fueron teloneros para Richard durante una de sus giras por Inglaterra, y un joven Jimi Hendrix integró su banda soporte.

Su nombre artístico resulta engañoso. El pequeño Richard medía en realidad 1.80 metros. Era extremadamente delgado y tenía una de sus piernas más larga que la otra por un defecto de nacimiento.

Paul McCartney imitó los gritos distintivos de Richard, quizá de forma más notable con el Wooooo! del éxito She Loves You. En tanto, John Lennon hizo cover de Rid It Up y Ready Teddy en el álbum de 1975 Rock and Roll.

Cuando abrió el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, estuvo entre los miembros fundadores junto con Elvis Presley, Berry, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Sam Cooke y otros.

Pianista, cantante y compositor, a Little Richard, se le atribuye también haber dotado al rocanrol de escándalo y extravagancia. Llamaban la atención sus coloridas camisas, el estilo de su pelo con un copete de 15 centímetros de alto y su bigote, fino como trazo de lápiz.