Tom DeLonge, dispuesto a reunirse con Blink-182

Ciudad de México. El exintegrante de la banda Blink-182, Tom DeLonge, declaró recientemente que tiene contemplado entre sus planes, volver a tocar con su antigua agrupación al lado de Mark Hoppus y Travis Barker, luego de que saliera definitivamente en 2015.

“Hablo con Mark y Travis de vez en cuando. Todos quieren saber, '¿Van a tocar de nuevo?' Sí, por supuesto que sí. Sólo tenemos que buscar el momento adecuado”, comentó el músico en entrevista con Rolling Stone.

“En este momento, mi otra banda, Angels and Airwaves, está trabajando y estamos preparando el mejor disco que hayamos hecho. Así que estoy muy ocupado con eso, también tengo varios proyectos cinematográficos”, continuó.

Cabe recordar que el guitarrista es dueño y fundador de la organización de investigación científica To The Stars Academy Of Arts & Science, la cual estuvo en los recientes titulares porque El Pentágono publicó oficialmente tres videos de avistamientos OVNI que la empresa de DeLonge obtuvo en los años 2017 y 2018.

“Como saben, la Academia To The Stars está en pleno auge, por lo que tengo todas estas prioridades de las que soy responsable, y no puedo parar y hacer una gira con Blink-182, tengo que hacer tiempo para eso. Entonces, ¿cómo lo planeamos con uno o dos años de anticipación?", refirió.

Las grabaciones antes mencionadas, fueron captadas por pilotos del ejército en 2004, en los que aparecen objetos extraños en el espacio aéreo de Estados Unidos, es por eso que la relevancia de la publicación de dicho material representa la primera vez que el Pentágono reconoce la existencia de objetos voladores no identificados.