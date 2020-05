La agrupación alemana Kraftwerk es artífice de un sonido protoelectrónico que ya está tatuado en la historia contemporánea de la música y en la sique de creadores y melómanos.

Es inventora de un universo microtonal, de un laboratorio sonoro espacial que podía aterrizar en cualquier parte de la Tierra, como decía de la agrupación, Ralf Hütter, quien la formó junto con Florian Schneider, a quien conoció en el conservatorio de Düsseldorf, Alemania, en los años 60.

Florian Schneider nació en 1947 y dio sus primeros pasos en la escena de rock experimental llamada Krautrock; primero con el grupo Pissoff y luego, con Organisation (con el que editaron Tone Float) junto a Ralf Hutter, claro, con quien luego formaría Kraftwerk, influyente en el arte actual.

Schneider, quien abandonó el grupo a finales de 2008, falleció hace unos días. Apenas ayer se dio a conocer que un cáncer acabó con él, según informó Billboard. La noticia fue confirmada a The Guardian por uno de sus colaboradores, que indicó que había muerto hace una semana y tuvo un entierro privado.

La música de Kraftwerk era una combinación de sonidos de bajos obsesivos, pads de sintetizador (acordes sostenidos o tonos) y cajas de ritmos, con lo que se ganó al gran público y a otros artistas, como David Bowie, Orchestral Manoeuvres in the Dark, o más recientemente Daft Punk. Son incontables los que fueron inyectados por su acústica, como la Dj rusa Nina Kraviz, estrella en la escena tecno, quien dijo: ¿Qué sería de la música electrónica sin Kraftwerk?

La distorsión de voces con el vocoder (o codificador o sintetizador de voz) era la marca registrada del grupo. Sus voces intercaladas en alemán, español, ruso, polaco y japonés, también los convirtieron en precursores de la omnipresencia de las máquinas y el rol creciente de la tecnología en la música global. Eran auténticos vanguardistas. Incluso fueron los primeros en realizar una gira mundial con un espectáculo en 3D, que presentaron en festivales como el Sonar (en Barcelona) y Coachella (California), y en recintos como el Tate Modern de Londres.

A México lo trajeron en un concierto en el Plaza Condesa que hasta lágrimas sacó de los fans. Ya habían estado antes en el país en una carpa en el Hipódromo y en el Corona Festival, ya sin Schneider.

Kraftwerk publicaría discos exitosos como Autobahn, Radio-Aktivität, Trans Europa Express, Die Mensch-Maschine y Tour de France.

De esos álbumes se desprendieron piezas ya clásicas como The Model, The Robots, Europe Endless, Trans Europe Express y Spacelab; por supuesto, Autobahn, canción homónima de 22 minutos que fue publicada en 1974 y con la cual se puede decir que ganaron un reconocimiento internacional.

Florian Schneider, co-founder of highly influential electronic pop group Kraftwerk, has died at the age of 73. Here’s a clip of the group showing Tomorrow’s World their studio back in 1975. For more archive clips of electronic music, you can visit - https://t.co/Uz3A3Vx8dN pic.twitter.com/yaZ12qhbsq