Artistas como De Niro y Spike Lee harán telemaratón caritativo en NY

Nueva York. Nueva York tendrá el 11 de mayo una telemaratón en beneficio de la organización caritativa local Robin Hood y miles de neoyorquinos afectados por la pandemia de coronavirus, en la cual participarán una multitud de celebridades como Robert De Niro, Spike Lee y Mariah Carey.

El evento de una hora, organizado en colaboración con el grupo de medios iHeartRadio, será conducido por la escritora, actriz, directora de cine y productora Tina Fey.

We are excited and proud to help announce, 'Rise Up New York! A Benefit for @RobinHoodNYC Relief.' Hosted by Tina Fey, with musical performances by @BonJovi, @billyjoel, @MariahCarey and more! #NY4NY ❤️



Monday, May 11th at 7PM ET!



More Info: https://t.co/X7wPWuitIR pic.twitter.com/iISCCvRCEP