Muere Juan Vlasco, entintador mexicano de comics de Marvel y DC

Ciudad de México. Juan Vlasco, entintador de cómics publicados por las editoriales estadunidenses Marvel y DC, murió el pasado 24 de abril por insuficiencia respiratoria no relacionada con coronavirus, dio a conocer la familia del artista este fin de semana a través de Jorge Break, a su vez creador de las historietas Meteorix y Crónicas de Fátima, entre otras.

De acuerdo con Break y Jacqueline Orozco, esposa de Vlasco, éste fue internado de urgencia en una clínica privada durante la tercera semana de abril anterior por una apendicitis que derivó en una peritonitis, misma que terminó creando una infección generalizada, por lo que se le llevó al hospital Belisario Domínguez del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde falleció.

La familia del creador, considerado por sus colegas como el mejor entintador de historietas en México, precisó que su deceso no se debió a Covid-19, sino a una infección en los pulmones.

Vlasco nació el 7 de julio de 1968. Sus primeras publicaciones, a principios de la década de 1990, fueron en las series La bestia roja y Fantomas de Grupo Editorial Vid, y posteriormente participó en el cómic mexicano independiente Ransom 4.

Entonces buscó integrarse a la industria de la historieta estadunidense, y publicó su trabajo en la revista Icon del subsello Milestone de DC Comics, pasando a tinta los dibujos a lápiz de otros creadores. En 1996 pasó a Marvel, donde su primer número fue un relato corto de Blade el cazador de vampiros, poniendo tinta a los trazos del también mexicano Omar Ladrönn.

Durante los siguientes 24 años siguió colaborando con Marvel, así como en DC y las editoriales Dark Horse y Wildstorm. En Marvel hizo mancuerna sobre todo con Paco Medina en decenas de series, entre ellas Venom, Nova, Ultimate Comics X-Men, USAvengers y Avengers No Road Home. Sus últimos trabajos aparecieron en el cómic Ms. Marvel.

“Me duele muy cabrón. Nos dejó el MEJOR ENTINTADOR DE ESTE PAÍS (…) Para muchos de ustedes murió un artista o compañero de trabajo. Para mí, murió mi amigo”, acotó Break en Facebook.

En tanto, Paco Medina acotó en la misma red social: “Seré egoísta diciéndoles que por muchas y muy valiosas razones Juanito fue para mí más que para muchos. Por los años que pasamos de duro trabajo pude conocer más de un hombre que tenía el corazón de oro y pude llevarme eso para mí. Él fue mi mentor, mi amigo, mi maestro y mi hermano. Ahora que me cuesta entender que ya no está volteo a ver lo que hicimos juntos y veo que desprender sus trazos de los míos es imposible; que fui afortunado de escucharlo, fui afortunado de reír con él. Y siendo tan selectivo con las personas que estaban cerca de él, me eligió como su hermano.

“Juan, sólo puedo agradecerte que me cuidaste en los momentos más duros y me enseñaste a pensar en un futuro mejor... Sin tu compañía no sería la persona que ahora soy.

Gracias por lo que me diste, gracias por lo que nos diste a todos.”