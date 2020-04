Comunidad artística comparte mensajes de apoyo a Óscar Chávez

Ciudad de México. Con mensajes en los que reconocen su participación como El Estilos, en la cinta mexicana Los Caifanes, y su legado en la música, integrantes de la comunidad artística en redes sociales y usuarios, brindaron muestras de apoyo al cantante, compositor y actor mexicano Óscar Chávez, quien fue hospitalizado la tarde del martes tras presentar síntomas de COVID-19.

Roberto Cantoral Z., a través de la cuenta de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) manifestó: “El Consejo Directivo y los autores y compositores de la SACM deseamos la pronta recuperación de nuestro amigo Óscar Chávez, uno de los más reconocidos cantautores de habla hispana”.

“Y mientras le enviamos los mejores deseos a don Óscar Chávez para que se recupere velozmente, veamos este sencillo reportaje biográfico. ‘Ardió, Arde y Arderá’”, explicó el director mexicano Julián Hernández, guionista y director del reportaje, compartido a través de una plataforma de video.

“Yo nací en Portales y parte de mi infancia y mi adolescencia la viví en Santa María la Ribera. Después de esa etapa he vivido la mayor parte del tiempo en la colonia Roma Sur, no he salido de la ciudad. Me influyó muchísimo el hecho de que mi padre cantara, cantaba muy bien y tocaba muy bien la guitarra también, nunca se dedicó profesionalmente, pero lo hacía con mucha calidad”, expresa el intérprete en la producción periodística.

Por su parte, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), recordó a Chávez en su faceta como actor: “Lo mejor para Óscar Chávez, a quien recordamos con cariño por dar vida a ‘El Estilos’ en Los Caifanes (Juan Ibáñez, 1967). Una oportunidad para regresar a ella o verla por primera vez”, el mensaje fue acompañado con un fragmento de su participación en el filme.

En el ambiente musical, la agrupación mexicana de ska, Panteón Rococó manifestó: “En estos momentos complicados para el maestro Óscar Chávez y su familia, queremos mandarle un fuerte abrazo, mucha fuerza y toda nuestra buena vibra para una pronta recuperación”.

El pronunciamiento de los intérpretes de temas como La dosis perfecta y La carencia, fue acompañado con una fotografía de ellos tocando al lado de Óscar Chávez, gesto que también fue realizado por Fernando Delgadillo, quien publicó una imagen en la que sostiene la mano del cantante de canciones como Macondo y La niña de Guatemala.

“Ánimo y mucha fuerza querido maestro Óscar Chávez, estarás bien”, añadió Delgadillo, en tanto que el cantante y compositor mexicano Edgar Oceransky sostuvo: “Mis mejores deseos para el maestro Oscar Chávez, esperamos su pronta recuperación”.

En su conferencia mañanera del 30 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador refirió: "Aquí de manera especial, mando un mensaje, un abrazo a Óscar Chávez que fue internado ayer, y así muchos otros, a todos, nuestro abrazo fraterno para salir adelante, que no perdamos la fe nunca".

De acuerdo con Valentina López, encargada de prensa del también conocido como “El caifán mayor”, el intérprete ingresó al hospital con fiebre alta y dificultad para respirar, por lo que le realizaron la prueba para determinar si presenta o no COVID-19, aunque el resultado no se ha dado a conocer.