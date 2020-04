Ágora lanza su nuevo tema “Soy Veneno”

Ciudad de México. El grupo de metal mexicano Ágora, integrado por Sergio Aguilar, Eduardo Carrillo, Eduardo “Nat” Contreras y Daniel Villarreal, estrenó su nuevo sencillo “Soy veneno”, parte de su próximo material discográfico Imperio, luego de lanzar los sencillos "Coloso" e "Imperio", que también conforman el álbum.

Eduardo Contreras, vocalista del grupo, reveló, en entrevista con Notimex, los pormenores de su último lanzamiento: “Estuvimos tocando en vivo y probándolo, que es lo que regularmente hacemos con nuestra música, cuando estamos pensando en lanzar discos nuevos y empezamos a terminar canciones, las llevamos a nuestros shows para ver qué tal funcionan o qué hay que moverles, entonces esta canción lleva un buen rato en nuestro listado de canciones”.

“Está muy padre porque te da mucho feedback del público y la canción trae un sonido más parecido a lo que fue el primer disco de Ágora, en el 2001, que se llama Segundo pasado, es el mismo estilo pero con un toque actual porque metemos guitarras de ocho cuerdas que le dan un peso y personalidad más actual, suena muy concisa la canción, nos encantó eso”, añadió “Nat”.

Tras cuestionarle sobre el proceso creativo y lírico, explicó: “Trae un rollo melódico que siempre buscamos en Ágora, que es que se te queda, que te la aprendas y sea fácil de recordar, tenemos un sencillo que se llama “En la nada” y creo que va por ahí la canción, porque tiene ese corte interesante, ese nos favoreció mucho en su momento y creo que este puede tener eso mismo”, contó.

“La letra habla de una relación caótica, de repente tienes un compañero, una pareja que es tu amante, tu verdugo, lo mejor que te ha pasado y puede ser que pasemos por eso en varias facetas de nuestra vida y se me hace interesante decir ‘pues escoge tu veneno y hoy qué quieres que seamos’ y habla un poco medio osado”, agregó Contreras.

Al preguntarle cómo se identifica con el tema, confesó: “Me identifico con esta canción por lo que sucede en el mundo porque me gusta observar a la gente, aunque me ha tocado veces en las que dices ‘ya por Dios’, y también con quien la he pasado muy bien, pero creo que el mensaje en la canción es ‘tú respétate a ti mismo y sé lo que tú quieras, tú tienes el control’”.

Finalmente, “Nat” reveló que Ágora seguirá en continuo trabajo para renovar e innovar con su música: “Ahorita por todo lo que está dictando el Covid-19, estamos sacando los sencillos y llegando a la gente que es fan de la banda, pero vamos a darle más vida al disco, sacando más adelante videos para refrescar esto cuando ya podamos tocar en vivo”, dijo para concluir.