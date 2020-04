Evanescence regresan 9 años después

Madrid. Evanescence anuncian su primer álbum de nueva música original en nueve años, The Bitter Truth, que será lanzado a lo largo de este año. La banda publica este viernes su primer single y vídeo oficial, 'Wasted on You'.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y el vídeo se estrena también este 24 de abril, en vivo a través de una sesión YouTube con la participación de la cantante Amy Lee.

El vídeo de “Wasted on You” fue grabado en sus iPhones por cada miembro de la banda - la cantautora y pianista Amy Lee, el bajista Tim McCord, el baterista Will Hunt, el guitarrista Troy McLawhorn, y la guitarrista Jen Majura- mientras se encuentran aislados.

El clip íntimamente filmado (dirigido por P.R. Brown en colaboración con la banda) rompe con la quietud emocional y el entumecimiento del momento actual para reflejar los altos y bajos internos que cada uno de nosotros experimenta a diario.

Encapsulando los estados de ánimo actuales de desconexión del mundo, la falta de control y la falta de propósito que sienten tantos, el vídeo encuentra a los miembros de la banda solos en sus casas y con sus familias, esperando el momento oportuno e intentando crear en un mundo y para un público que parece más pequeño que nunca.

Junto con la impresionante voz de Amy Lee y el sonido característico del rock puro de la banda, el estribillo central de la canción es sorprendentemente oportuno y universal.

Como explica Amy: "Estábamos grabando esta música hasta que ya no pudimos entrar en el estudio, y la terminamos a distancia mediante el intercambio de archivos y llamadas telefónicas. Seguimos escribiendo y tenemos mucho más trabajo que hacer en este álbum, pero esta vez queríamos lanzar las canciones individualmente, a medida que creamos, para vivir más el momento con nuestros fans y nuestra música".

"En lo que respecta a los negocios, se considera que es un momento terrible para el lanzamiento. Pero creemos que la gente necesita la música ahora más que nunca. La necesitamos, y no vamos a esperar a compartirla porque quién sabe lo que traerá el mañana. ¿Quién sabe si llegará?", plantea.

The Bitter Truth se basa en el sonido épico y característico que ha hecho ganar a Evanescence dos premios GRAMMY y vender más de 23 millones de copias de álbumes en todo el mundo. El productor Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Rush, Deftones) ha estado trabjando con la banda en Nashville desde finales de enero.

En una ruptura con el pasado, la banda irá desplegando una serie de canciones del álbum de forma escalonada, culminando con el lanzamiento del álbum completo. A finales de este año, la banda planea hacer una gira por Europa en la re-programada gira compartida con Within Temptation originalmente programada para este mes.