Músicos y amigos lamentan la muerte de Aute

CDMX. Después de la lamentable noticia de la muerte de Luis Eduardo Aute, músicos y amigos manifestaron su tristeza, admiración y respeto por uno de los mayores emblemas de la canción de autor en hispanoamérica, desde Silvio Rodríguez hasta Mónica Naranjo.

Para despedirse de Aute, el trovador cubano Silvio Rodríguez evocó los versos de la canción De paso, un tema que recuerda el paso efímero de la vida fragmentos como: “Ayer de nada nos sirve, las cicatrices no ayudan a andar. Solo morir permanece como la más inmutable razón, vivir es un accidente…”

El cantautor Pedro Guerra, expresó en su cuenta de Twitter : "Querido Luis Eduardo Aute. Nosotros sólo Pasábamos por Aquí, pero tú te quedarás para siempre".

Pilar del Río, periodista, traductora y presidenta de la Fundación Saramago, escribió un breve mensaje en sus redes sociales: "Luis Eduardo #Aute 'Tras la noche vendrá la noche más larga'. Gracias por habernos contado y cantado así. Hasta el alba".

El cantautor español Ismael Serrano, quien compartiera escenario con Aute, dijo: "Se ha ido uno de los más grandes autores. Luis Eduardo Aute. Su lucidez brillaba y señalaba el camino. Tuve la suerte de estar a su lado unas cuantas veces. Doy gracias a la vida por esa oportunidad. Yo trataba de aprender de él. De su honestidad, de su compromiso e independencia".

Marwan, cantautor y poeta español, señaló lo siguiente al reflexionar acerca de la trayectoria musical de Aute y los recuerdos que le ligaron a él, ello al compartir escenario: "Qué tristeza, se nos ha ido Luis Eduardo Aute, uno de los más grandes. No sé ni qué decir. Me llevaré para siempre los momentos juntos en el escenario y fuera de él. Fueron de los mejores momentos de mi vida. DEP, querido maestro".

El guitarrista Pancho Varona fue breve y expresó así su tristeza: "Se nos ha ido Luis Eduardo Aute. Uno de los imprescindibles. Y no podré ir a despedirle... DEP"; por su parte, el músico uruguayo Jorge Drexler expresó sus sentimientos de esta manera: "La belleza se quedó sola en su cuarentena. Buen viaje querido maestro Luis Eduardo Aute!! Seguiremos cantándote. 'Reivindico el espejismo De intentar ser uno mismo, Ese viaje hacia la nada Que consiste en la certeza De encontrar en tu mirada la belleza'".

El poeta español Benjamín Prado, desde su cuenta personal demostró así su admiración ante el artista nacido en Madrid: "Qué triste la noticia, entre tantas malas, de la muerte de Luis Eduardo Aute. Un genio y un tipo realmente maravilloso, de una generosidad como pocas veces se puede encontrar en esta vida. Lo conocí con dieciocho años y lo quise y admiré siempre. Era un ser excepcional".

Por su parte el músico Loquillo ha sido explícito a la hora de resumir en pocas palabras el sentimiento generalizado: "Nos ha dejado Luis Eduardo Aute. La música española pierde un referente de varias generaciones".

Por su parte, Alejandro Sanz lanzó un mensaje breve que también resume de alguna manera lo variopinto de la creación artística multidisciplinar de Aute: "Quien no tenga sueños que se disponga a tener sueños. Descansa maestro".

Se suceden palabras de pésame como las de Estopa: "Sin palabras para describir el vacío que dejas. Luis Eduardo Aute, que la tierra te sea leve"- o Luz Casal, quien además comparte una imagen con el artista: "Acompaño en el sentimiento a su familia y todos sus seguidores".

Ángel Stanich desarrolla un poco más sus sentimientos: "Descanse maestro. Haremos por no olvidarle. Por el alma de su cuerpo, aunque cueste adaptarse. Este mundo no lo entiendo, este 'cura' no es mi padre. Don Luis Eduardo Aute, saliste despacio del cine. Al alba te marchaste. Pasó por aquí el misterio".

El músico vasco Fermín Muguruza ha preferido compartir una estrofa bien popular de 'Al alba', una de sus composiciones más emblemáticas: "Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son éstas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones, amor mío, al alba".

Nega, mitad del dúo de rap Los Chikos del Maíz, ha compartido un mensaje muy personal: "Joder se ha muerto Aute. Siempre lo vincularé a mis padres y a la infancia, a vinilos de mis padres. Toda la animadversión que le tengo a Sabina y otros personas de la época y el rollo, es amor por Aute, qué letrista".

También Amaral han compartido parte de la letra de 'La belleza', una de las canciones de Aute: "Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, ese viaje hacia la nada, que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza". Y el dúo remata: "Gracias Luis Eduardo Aute por crear y cantar tanta belleza en este mundo".

Raphael, por su parte, en un mensaje a través de Twitter firmado con su nombre, ha dicho: "Se nos acaba de ir Luis Eduardo Aute. Una gran pérdida que vamos a extrañar mucho! Te llevas mi admiración y respeto".

"Era imposible no quererte. Buen viaje compañero. Desde ahí arriba nos seguirás inspirando", expresó también Mónica Naranjo a través de Twitter.

"Aute era un poeta con alma de trovador. Ahora tendremos que aprender a vivir sin tu latido", subrayó Pilar Jurado, presidenta de la Sociedad General de Autores y Escritores, parafraseando otra de sus míticas canciones.

El mundo de la política también llora a "un hombre que forma parte de la memoria colectiva de este país", lleno de ternura y al que echaremos mucho de menos, subrayó el ministro español de Cultura, José Manuel Rodríguez.

Aute y su música "han marcado las últimas décadas y son memoria viva de la generación que nos trajo la democracia", afirmó el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, reconoció que con las canciones de Aute muchos españoles "aprendimos a amar, a relacionarnos y a comprometernos políticamente".

"Su formación humanista y su personalidad lo convirtieron en un referente intelectual y moral", resaltó Ábalos antes de agregar: "Siempre volveré a Las cuatro y diez, Al alba o a Suena la música".

"Aute curó nuestras heridas colectivas con su música, con canciones llenas de amor, ironía e inteligencia que pervivirán siempre, al alba, en éste y en todos los amaneceres", recalcó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Asimismo, el ministro de Cultura en la isla, Alpidio Alonso, se hizo eco de la noticia en esta red social donde calificó a Aute de “leal amigo de Cuba, siempre estuvo a favor de las causas nobles”.

Fallecido este sábado a los 76 años, Aute es “una pérdida muy dolorosa para Cuba y para todos los que defendemos las utopías”, dijo también el director del centro cultural Casa de Las Américas, Abel Prieto.