Fallece cantante de soul Bill Withers a los 81 años

Los Angeles, EU. El cantante estadounidense de soul Bill Withers, famoso por títulos como "Ain't No Sunshine" o "Lean On Me", murió como consecuencia de problemas cardíacos a los 81 años, anunció su familia este viernes.

"Estamos devastados por la pérdida de nuestro esposo y padre adorado y entregado", escribió la familia en un comunicado. "Aunque haya vivido discretamente, con su familia cercana y sus amigos, su música pertenece por siempre al mundo entero. En este periodo difícil, rezamos para que su música aporte consuelo y diversión mientras sus fans cuidan de las personas a las que aman".