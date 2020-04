Metallica apoyará a los afectados por Covid-19

Ciudad de México. Por medio de su fundación la agrupación estadunidense de rock Metallica, decidió donar varios miles de dólares a los afectados por el Covid-19, además buscan recaudar dinero por medio de una serie que han lanzado: Metallica Mondays.

La fundación All Within My Hands informó mediante comunicado que junto a ella colaboran cuatro organizaciones más: “A raíz de la propagación del coronavirus, las personas más vulnerables en nuestras comunidades necesitan ayuda ahora más que nunca”.

Al mismo tiempo, dio a conocer cuál es el monto a ser donado: "All Within My Hands se está acercando con cuatro subvenciones por un total de 350 mil dólares a organizaciones dedicadas a ayudar a los afectados por la pandemia mundial de Covid-19”.

Las organizaciones que participan con ellos son Feeding America, Live Nation's y Direct Relief, cada una de ellas realizando una donación de cien mil dólares a otras organizaciones que brindan ayuda en esto momentos a quien más lo necesita.

Finalmente, mencionaron que por medio de su programa, que será trasmitido por redes sociales, podrán escuchar a la agrupación y donar para continuar con la ayuda.

“Metallica lanzó la serie de transmisión #MetallicaMondays: Cada lunes a las 5:00 p.m. PST, transmitirán un concierto completo desde los archivos de video de Metallica directamente a su sofá a través de YouTube y Facebook Live”.