La leyenda del rock y blues Eric Clapton cumple 75 años

El guitarrista británico Eric Clapton cumple 75 años mañana.

Ha sido considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por los críticos más influyentes de la música contemporánea. Ha colaborado con artistas como BB King, Bob Dylan, Elton John, Ringo Star, John Lennon y Roger Waters. La fama y el reconocimiento han estado en su trayectoria; no obstante, de manera alterna desarrolló dependencia al alcohol y las drogas, tuvo un matrimonio fallido y enfrentó problemas personales que paulatinamente superó.

El músico, apodado Mano lenta por su habilidad al tocar la guitarra, comenzó su carrera en el grupo británico The Yardbirds, que logró posicionar en los años 60 la canción For Your Love en el segundo lugar de las listas de popularidad en Inglaterra y el sexto en Estados Unidos. Después, en busca de tocar blues, dejó la agrupación para unirse a John Mayall & the Bluesbreakers.

La banda le dio reconocimiento mundial gracias al álbum Bluesbreakers with Eric Clapton, donde ejecutó la guitarra principal. El material discográfico se posicionó durante 17 semanas en el sexto lugar de las listas de popularidad en Reino Unido; asimismo, en 2003 apareció en el número 195 de los mejores 500 álbumes más importantes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.

En 1966, Clapton se sumó a la agrupación que le dio fama en Estados Unidos, Cream, la cual vendió millones de discos en dos años. La banda se separó en 1968; no obstante, sus integrantes se han reunido para varias presentaciones.

A finales de la década de los 70 ocurrió una aparente rivalidad con el también guitarrista estadunidense Jimi Hendrix, que los fanáticos de ambos se encargaron de mantener y hacer crecer. Hoy día, ambos son considerados referentes obligados en la historia del rock.

En esa época formó el grupo Blind Faith, en el que los integrantes ya actuaban como solistas o eran integrantes de otras bandas, y aunque sólo publicaron el álbum Blind Faith, lograron gran éxito en poco tiempo.

Luego de su incursión en otras agrupaciones, Clapton lanzó su primer disco de solista, Eric Clapton, en 1970. En él trabajo junto a prestigiosos músicos como Leon Russell y Stephen Stills. El álbum incluía una versión de After Midnight, original de JJ Cale, que alcanzó el lugar 18 entre las listas de Estados Unidos; sin embargo, después decidió formar un nuevo grupo junto a Bonnie Bobby Withlock en el teclado y voces, en el bajo Carl Radle y Jim Gordon en la batería.

Con esta banda, Derek and the Dominos, grabó solo un disco Layla and Other Assorted Love Songs, considerado por sus fanáticos uno de los mejores trabajos del británico. La agrupación ofreció un par de giras en las que admitió que comenzaron sus adicciones.

El músico creció con la idea de que su madre biológica era su hermana, pues nació cuando ella era una adolescente, y de que sus abuelos le hicieron creer que era hijo suyo. Además, se vio envuelto en una serie de polémicas, una de ellas, sus problemas con la heroína, que más tarde remplazó por el alcohol.

En 1987 superó las adicciones y comenzó a apoyar jóvenes que atravesaban por esa situación, al mismo tiempo que lanzó su segundo álbum de estudio 461 Ocean Boulevard, que marcó su regreso a la música. Clapton recibió un disco de platino por las ventas del material, para dar paso a su tercer disco, There’s One in Every Crowd.

Su cuarto trabajo como solista fue No Reason to Cry, en el que colaboraron Bob Dylan y The Band. El éxito del famoso disco generó polémica, luego de exponer su opinión sobre la inmigración en Inglaterra, pues el público lo acusó de racismo. Tiempo después lanzó su quinto álbum Slowhand, seguido de Backless, Just one night y Money and Cigarettes.

Otro suceso relevante en su carrera fue la colaboración en el álbum The Pros and Cons of Hitch Hiking de Roger Waters, cofundador de Pink Floyd. Después colaboró con el baterista y cantante Phil Collins, en el disco Behind the Sun, quien se encargó de la batería y la producción. Luego de un año sacó su décimo álbum, August, también bajo la producción de Collins, para después de un tiempo lanzar una caja recopilatoria de cuatro discos, que incluía una remembranza de su trayectoria.

Tras el lanzamiento del material discográfico Journeyman, se divorció de Patti Boyd, quien también fue esposa del ex Beatle George Harrison.

Años más tarde, enfrentó la muerte de su hijo Conor, quien, con apenas cuatro años, perdió la vida al caer de la ventana de un departamento del piso 53 de un edificio de Manhattan, acontecimiento que lo inspiró a componer la famosa canción Tears in Heaven, a manera de homenaje.

Años después, en 2002, tocó en la celebración por 50 años del reinado de Isabel ll. En el elenco también participaron Paul McCartney, Elton John, Ozzy Osbourne, Brian May y Roger Taylor, entre otros. Durante esa década, publicó los álbumes Reptile, el disco tributo Robert Johnson, Me and Mr, Johnson, y una producción en homenaje a Johnson, en el que añadió un documental, Sessions For Robert J.

Más tarde se juntó con el guitarrista inglés Jeff Beck para ofrecer una gira por Montreal, Toronto y Nueva York, para después dar conciertos en otras 11 ciudades. Entre esas fechas, reprogramó algunos espectáculos, por una bronquitis.

Clapton continúa activo en el mundo de la música, a pesar de un problema de audición, del cual habló durante una entrevista con la BBC; el mal se generó por haber estado expuesto a altos volúmenes, pero no le ha impedido continuar con su carrera, que lo ha convertido en leyenda.