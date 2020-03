El poder latino es visto como mercancía: Rosario Dawson

Nueva York. Rosario Dawson ha agraciado las pantallas grande y chica en dramas, comedias y hasta en cintas de superhéroes, pero rara vez ha tenido la oportunidad de interpretar el papel protagónico.

Esto ha cambiado con la serie Briarpatch, de USA Network, en la que da vida a Allegra Dill, una investigadora al servicio de un senador que regresa a su pueblo fronterizo en Texas tras el asesinato de su hermana policía. Está agotando todas las posibilidades mientras intenta resolver el crimen en este drama peculiar y detectivesco que se estrenó el mes pasado.

No estoy acostumbrada a ser primera en la lista de llamadas y las pocas veces que lo he sido fue en pequeñas películas independientes que yo misma produje , contó Dawson.

Y no da por sentado su trabajo en la serie: Conozco a muchos actores que filman pilotos y entonces el programa nunca es seleccionado y no puede continuar... Y nosotros lo hicimos .

Dawson se ha mantenido consistentemente ocupada tanto en Hollywood como en la escena política con el ex precandidato presidencial demócrata y su actual novio, el senador estadunidense Cory Booker (Booker estaba con ella en la entrevista, y tomó fotos con su teléfono).

Sin embargo, califica su actual trabajo como el más difícil que haya hecho, al tener que equilibrar los extenuantes desafíos físicos de su papel con los retos personales mientras su padre lucha con un cáncer de páncreas.

Fue muy interesante tener que oscilar entre esta experiencia emocional tan cruda con mi papá y entonces hacer de este personaje que está tratando de descifrar cómo lidiar con el duelo, que incluso aprecia, porque vivía una vida tan dura , refirió Dawson. Nunca tuve que sacar tantas facultades y energía al mismo tiempo .

Activista en favor de la comunidad latina

Ap conversó con Dawson sobre ser una actriz principal, la inclusión en Hollywood y su prolongado compromiso con el activismo político.

–¿Qué tal ha sido este papel de protagonista de la serie?

–Pude ver muchas cosas diferentes, no sólo por la intensidad del trabajo y el rigor que exige, sino también por la oportunidad de estar ahí cada día. Me perdí mucho de otras películas y proyectos en los que trabajé porque no estaba en el foro.